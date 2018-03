Maria del Carmen Sánchez: “Si mi marido no fuese inocente, yo misma lo denunciaría”

(José M. Vidal).- "Mi marido lo está pasando fatal. Física y psicológicamente está muy mal". Lleva tres años y medio en silencio, pero ya no aguanta más. María del Carmen Sánchez es la esposa de Feliciano Miguel Rosendo, el líder de la asociación pública de fieles Orden y Mandato, en prisión preventiva. Rodeada de sus hijos, de las 'miguelianas' y de tres sacerdotes madrileños ha roto hoy el silencio.

Y lo hizo con "dolor, rabia e indignación". Se la ve una mujer de carácter, que defiende la inocencia de su marido y la dignidad de su familia con uñas y dientes. "Llevo 25 años casada con mi marido. De abusos sexuales nada. Ni de vejaciones ni humillaciones ni abducciones. Si algo de eso hubiera, no lo permitiría. Si no fuer ainocente, lo primero que haría yo misma sería denunciarlo", asegura con la seguridad que da confesar, tras tantos años callada, su verdad.

Tras defender la inocencia de su marido, acusa al entonces capellán de Orden y Mandato, el sacerdote vigués Isaac Vega Arribas, de "montar este tinglado, con la ayuda de mis consuegros, a los que acogimos en nuestra casa, cuando los desahuciaron", y con el consentimiento del obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro.

El capellán tenía llave de su casa, estaba a menudo con la familia, comía y dormía allí muchos días y ella lo consideraba como un hijo, al que, incluso, le lavaba la ropa. Con el obispo, también mantuvieron una sintonía muy cordial. Por eso, a María del Carmen le duele más "no sólo su traición, sino la desconsideración con la que me trataron". Porque, ni cuando disolvieron la asociación ni después "tuvieron la educación de llamarme ni de decirme nada". Y, con rabia contenida, termina así: "¿Es que yo no cuento o soy la tonta del bote?".

La esposa de Miguel Rosendo está tan dolida con la Iglesia que, respecto a su fe, confiesa: "Llegué a no ir a misa. Sigo creyendo en la Iglesia, pero no en ese cura ni en todos los demás curas y obispos, que nos dieron la espalda".

Isabel, la sobrina de Miguel Rosendo, que también fue consagrada y trabaja en la residencia de ancianos de Bustarviejo, asegura que Orden y Mandato "nunca fue una secta, sino una asociación pública de fieles aprobada por la Iglesia". Cuenta, además, que, una vez que el obispo de Tui-Vigo suprimió la asociación en su diócesis, "el cardenal Rouco nos vino a buscar a Galicia, pero, después, no dio la cara y nos dejó solas".

Y también ella señala al capellán: "He visto cómo Isaac Vega pisoteaba a las hermanas". Al tiempo que defiende la inocencia de su tío: "Miguel es un padre para todas nosotras y cuidó a las familias de todas".

Lorena García, otra consagrada y que, como ella misma dice, fue "la mano derecha" de Isaac de vega en la pastoral universitaria asegura que, una vez, limpiando la habitación del capellán, "encontramos una piedra de hachís de este tamaño (y separa las manos unos 20 centímetros)". Cuando le preguntamos porqué tenía aquello en casa, nos dijo que para evitar problemas a un interno de A Lama. También dice que le gusta "la buena vida y los buenos restaurantes" y se pregunta de dónde sacada tanto dinero, como para regalarles a las consagradas incluso una furgoneta de 15.000 euros.

Tras las consagradas, intervinieron tres sacerdotes de Madrid: Juan Luis Castón, Eduardo Lostao y José Ignacio Martín. Los tres curas leyeron un duro comunicado, en el que denuncian que "la instrucción no ha sido justa", "que este montaje se debe a la actuación indigna del sacerdote Isaac Vega y otros sacerdotes del Opus Dei".

Más aún, los sacerdotes denuncian públicamente que el antiguo capellán de Orden y Mandato "ha dado falso testimonio en sede judicial" y que "el obispo de Tui-Vigo, monseñor Quinteiro, también ha mentido en sede judicial y sus testimonios significan la cárcel de un inocente". Por eso, tras recurrir a muchos obispos y a la conferencia episcopal sin éxito alguno, están decididos a poner el caso en manos de la Justicia canónica vaticana y del propio Papa Francisco.

Por su parte, el abogado de Miguel Rosendo, el popular Marcos García Montes, denunció el que su defendido lleve "tres años y medio sin juicio y sin acusación formal en prisión preventiva" y pidió que "se depuren responsabilidades judiciales" y que se ponga al detenido en libertad inmediatamente. Porque "esto es un auto sacramental con Feliciano en la hoguera de la Inquisición", sentenció el letrado.

COMUNICADO SACERDOTES