José Manuel Vidal: "Francisco quiere acabar con una Curia entendida como maquinaria de poder"

(Juanjo Coronado, en Ceutatv.com).- El pasado 28 de febrero se cumplió un lustro desde el hecho más traumático para la Iglesia en siglos. Ni siquiera la misteriosa muerte de Juan Pablo I, los disparos de Alí Agca contra su sucesor o los asesinatos del jefe de la Guardia Suiza y su esposa conmocionaron tanto al Vaticano como la abdicación de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.

Tras él llegó un Papa del que, tirando del tópico, se puede decir que no deja indiferente a nadie. Hablamos de ese hecho y del Papa Francisco con uno de los hombres que mejor conoce el funcionamiento vaticano en nuestro país y al propio papa: José Manuel Vidal, director del portal religióndigital.com

Ratzinger abdica y señala las causas -la célebre metáfora de los lobos- por las que toma esa decisión. Una jugada, tal vez, sutil por parte del Papa Emérito. Y aunque no fuera algo que estuviese presente, tampoco podemos decir que fuera una sorpresa absoluta...

Siempre honesto y sincero para con Dios, Benedicto se retiró, reconociendo que ya no tenía las fuerzas "ni espirituales ni materiales" para hacer frente a los problemas ni para seguir limpiando la Iglesia de la plaga de la pederastia y de la lacra del carrerismo de una Curia vaticana, que funcionaba en clave de poder. Su jugada, que yo llamaría su 'gran venganza', fue que, con su renuncia, obligó a cesar a toda la Curia y puso en marcha la maquinaria de la sucesión, que colocó en el solio pontificio a Francisco y propició sus cambios profundos de la sala de máquinas del Vaticano.

Tras Ratzinger, Jorge Mario Bergoglio: el primer sudamericano y el primer jesuita. Por tanto, el primer "papa negro", si tenemos en cuenta que así se conoce al miembro de la Compañía de Jesús de mayor rango. ¿Fue un shock tan grande como la salida de su antecesor?

Ni mucho menos. Tras la renuncia de Benedicto XVI, la Iglesia estaba tocada y a punto de hundirse. En el cónclave se enfrentaron dos grandes bloques. Por un lado, el partido de la Curia, con Sodano al frente, que apostaba por un candidato continuista como el cardenal Scola, entonces arzobispo de Milán. Por el otro, muchos cardenales-pastores de todo el mundo que querían un candidato no curial, no italiano, con carácter y dispuesto a limpiar la 'caverna' vaticana. En ese perfil encajaba a las mil maravillas, el arzobispo de Buenos Aires, que no era un desconocido para nadie. De hecho, en el conclave en el que fue elegido Benedicto, ya había conseguido muchos votos (algunos hablan de 48). Sorpresa, pues, relativa y, eso sí, elección histórica, por ser el primer Papa jesuita y el primer Papa latinoamericano.

Cinco años después, ¿los "lobos" están en la madriguera, o siguen campando a sus anchas por el Vaticano?

Francisco quiere acabar con una Curia entendida como maquinaria de poder. De hecho, la zahiere continuamente, para obligar a sus integrantes a convertirse y cambiar el chip y convertirse en un organismo de ayuda al Papa y a las iglesias del mundo. Pero el poder llama al poder y al Papa le está costando mucho desmontar lo que, desde hace siglos, venía funcionando como una 'corte papal'. Por eso, nunca se terminará del todo con los 'lobos' curiales y el cambio total de la Curia posiblemente sea una labor que tendrá que continuar su sucesor. Porque el Papa se fía más de los procesos, que tardan pero que son profundos, que de los cambios meramente cosméticos. Lo que ya ha conseguido, aparte de todos los cambios introducidos en los mecanismos curiales, es un cambio de tendencia, un cambio de orientación, el que todo el mundo se convenza de que la Curia no puede seguir siendo un aparato de poder ni una corte faraónica.

Aquellos "lobos" no sólo estaban relacionados con el encubrimiento de la vil pederastia ¿no?

El encubrimiento era sólo un mecanismo más de funcionamiento de los 'lobos' curiales en clave de poder. El poder tiende siempre a perpetuarse, a ocultar los escándalos en aras de un supuesto 'mayor bien de la institución' y en cambiar algo para que nada cambie. El objetivo es acumular dinero e influencia y mantener en orden y a punto las 'cordadas', es decir los grupos de poder que funcionan en la Curia, con sus líderes, sus miembros y sus afiliados. Auténticos 'partidos' dentro de la estructura eclesiástica.

Francisco es elegido Papa un par de meses después de la muerte de Hugo Chávez, y al actual Pontífice siempre se le ha achacado una cierta cercanía a la denominada Teología de la Liberación. Teniendo en cuenta que el sentido del tacticismo y la oportunidad del Vaticano está acreditado ¿Casualidad o parte de la causalidad?

No veo relación de causa-efecto entre la muerte de Chávez y la elección de Francisco. Más bien, casualidad. La elección de Francisco, aparte de haber llegado en alas del Espíritu Santo, como creemos los católicos, se mueve más por coordenadas internas que externas. Por otra parte, el Papa es seguidor de la Teología del Pueblo, que es una rama, sin connotaciones marxistas, de la Teología de la Liberación, pero es, sobre todo, un enamorado del Vaticano II. De hecho, el programa de Francisco consiste en descongelar el Concilio y hacerlo plenamente operativo.

Aquello sorprende al mundo con Chávez fallecido, Castro agonizando y Obama en retirada. Desde el punto de vista, exclusivamente, del carisma y viendo como está el patio en Europa. ¿Francisco es el último gran dirigente mundial? Partiendo de la base de que el carisma es algo difícil de explicar, claro

Efectivamente, el carisma no se compra ni se vende. O se tiene o no se tiene. Es un don. Y Francisco tiene ese don. Pero el hecho de haberse convertido en el más respetado y querido líder global no se lo debe sólo a su carisma, sino también a lo que dice y a lo que hace. Francisco es un Papa creíble, un testigo, el Gran Reformador, que quiere que la Iglesia vuelva a sus fuentes evangélicas y se dedique fundamentalmente a cumplir su principal misión evangélica: 'Los pobres son evangelizados'. Opción por los pobres, testimonio, credibilidad y carisma han convertido a Francisco en la máxima autoridad moral mundial.

Cuénteme. ¿Por qué Francisco es, además de uno de los Papas más carismáticos de la historia, uno de los más criticados?

Porque los resistentes no quieren cambiar de vida. Lo que pide Francisco al clero es que deje de ser funcionario, para convertirse en servidor. Y eso, a muchos, acostumbrados a vivir en palacios y como curas (que se decía antes) les cuesta. Le critican porque les cuestiona y les deja en evidencia, dando un ejemplo (vive en una residencia muy normalita) que ellos no siguen ni quieren seguir.

El primer papa hispanohablante en siglos, y no ha visitado España, ni siquiera para los actos en honor de Santa Teresa de Ávila. ¿Cómo se lleva Francisco con la Conferencia Episcopal española?

La dinámica viajera de Francisco es siempre pastoral y basada en la geopolítica de las periferias. Por eso, sus viajes se centran casi exclusivamente en países periféricos, incluso de minoría católica, como Myanmar o Bangladesh. No ha venido a España, porque no somos una periferia, sino uno de los países más importantes del mundo. Por otra parte, el Papa conoce personalmente a casi todos los obispos españoles y sabe que hay muchos de la 'vieja guardia', que no están dispuestos a convertirse. Más aún, esperan que su pontificado sea una tormenta de verano y, mientras tanto, tratan de sobrevivir insertando, como morcillas, en sus homilías y discursos alguna de las frases más conocidas del Papa, como 'iglesia en salida'. Pero no se mueven ni un ápice en esa dirección. El Papa también sabe que hay otro bloque de obispos que están con él de corazón, capitaneados por los cardenales Osoro y Omella.

¿Qué posibilidades, reales, tuvieron Carlos Amigo Vallejo o Santos Abril Castelló de convertirse en Papas en aquel cónclave?. ¿Ve a algún español, tal vez Carlos Osoro, con opciones de calzarse las sandalias del pescador próximamente?

Ni el cardenal Amigo ni el cardenal Santos Abril formaron parte de la 'rosa' de los papables en el pasado cónclave. No veo cardenales españoles con posibilidades de acceder al solio pontificio en el próximo cónclave. Durante décadas, la Iglesia española optó por elegir como obispos a personas seguras doctrinalmente, pero grises y sin gran personalidad. Y, ahora, no tenemos grandes personalidades en el episcopado español. Nos hace falta un nuevo Tarancón y una nueva hornada de obispos taranconianos.

A niveles mucho más locales, ¿recuerda alguna rebelión episcopal y epístolar como la que parece se ha vivido en el Obispado de Cádiz y Ceuta? Lo digo porqué el medio que usted dirige fue el que publicó la célebre carta de los sacerdotes contra Zornoza Boy.

No es una sola carta, sino varias cartas tanto de curas como de laicos. Y no son 'fake news', como acaba de decir monseñor Zornoza, para intentar desmentir la información de Religion Digital, con la célebre estrategia de 'matar al mensajero' y negar las evidencias. Zornoza es un obispo de la vieja guardia, al que muchos de sus curas y laicos critican y, en vez de arremeter contra el mensajero, lo que tendría que hacer es revisar su actuación como obispo, dejar de ser un obispo-señor, pedir perdón e intentar transformarse en un pastor-servidor. Sólo así se le acabarán los problemas y comenzará a ser ese tipo de obispo 'con olor a oveja' que quiere el Papa...y el Evangelio.

El mundo avanza, pero cada diez o quince años se paraliza para ver el color del humo de una chimenea en Roma. Más allá de cuestiones de la fe individual ¿por qué?

Porque la Iglesia es una potencia mundial de poder, de influencia, de implantación y, también, de testimonio, de seguimiento de Jesús, de solidaridad, de hacer el bien y, por lo tanto, en este último, caso, de autoridad moral.