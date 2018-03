Ginés García Beltrán: "La evangelización tiene mucho de audacia"

(San Pablo CEU).- El presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y obispo de Getafe, Don Ginés García Beltrán, ha inaugurado las VIII Jornadas sobre 'Prensa e Iglesia en la España Contemporánea' de la Universidad CEU San Pablo, acompañado por el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, José María Legorburu y el codirector de las Jornadas, José Francisco Serrano.

Don Ginés se ha referido explícitamente al tema de las jornadas de este año -'La radio confesional en una sociedad pluralista'- destacando que "la radio confesional es necesaria, pues su presencia tiene que estar entre la autoridad y la audacia; y más en una sociedad pluralista como la nuestra". Ya que, ha recordado, "la evangelización tiene mucho de audacia".

Don Ginés ha definido a la radio como "un medio excepcional que no ha pasado de moda, que se reinventa, es fiel a sí misma, comunica muy bien y mantiene el encanto de siempre" y ha hablado de la importancia de que Iglesia tenga medios generalistas y no sólo radios temáticas, como Radio María. Así, ha añadido "la COPE no tiene vocación de ser Radio María". Algo que, ha señalado, nos hace estar, en ocasiones, "al filo de la navaja, pero forma parte del juego de la comunicación".

El corresponsal de Antena 3, COPE y Vida Nueva en Roma, Antonio Pelayo, ha impartido la primera conferencia de estas jornadas. Tras definir bien los términos: laico, laicismo y laicidad, ha realizado una completa fotografía de la situación radiofónica en España.

Posteriormente, las Jornadas han contado con la intervención del director de programación de COPE, Javier Visiers; el director de Radio Nacional de España, Alfonso Nasarre; el responsable del área socio-religiosa de 13TV, Padre Juan Díaz Bernardo; y el director de Radio María, Padre Luis Fernando de Prada.