Anonymous hackea la web de la diócesis de San Sebastián

(C. Doody/Agencias).- Las polémicas declaraciones sobre el feminismo del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, siguen dando qué hablar. "Se creen algunos que por tener mitra saben de todos los temas y tienen siempre la última palabra", le ha replicado el cura de Arinaga (Canarias), Jesús Vega Mesa, mientras que la miembro de la CUP, Bel Olid, ha declarado que "tenemos que quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal" y el colectivo 'La Nueve de Anonymous' ha anunciado que ha hackeado la web de la diócesis de la que Munilla está al cargo.

"He leído que algún obispo, allá en la Península, ha metido la pata hablando de feminismo". Así empezó el cura Jesús Vega Mesa su intervención semanal en las radios Agüimes y Tamaraceite, ocasión que ha aprovechado para indicar su satisfacción por las veces en las que "algunos cristianos, que no llevan mitra ni báculo, se atreven a llamar la atención a su obispo porque opina de lo que no sabe o porque se mete en jardines innecesarios".

"A nuestra Iglesia le queda mucho por aprender todavía y no debe ir opinando mucho de igualdad de género o de feminismo, al menos hasta que ella misma se lo tome en serio y se note", advirtió el sacerdote canario, añadiendo que "es verdad que una de las tareas de la Iglesia es enseñar, pero hay otra anterior: aprender". "Hay que decírselo a algunos obispos", declaró Vega Mesa. "Ustedes enseñen, sí, pero también aprendan. Hablen, pero también callen, que las dos cosas son importantes".

El párroco de Arinaga también reflexionó en su espacio radiofónico sobre cómo "en las parroquias en las que he estado, de verdad, he aprendido muchas cosas de las mujeres". "Como son las que más participan, mi amistad con ellas me ha ayudado y ayuda a tener otra mirada", dijo el cura: mirada que consiste más que nada en "cuidar el lenguaje" y en "valorar los pequeños gestos".

"La Iglesia, aprovechando este tiempo de Cuaresma, tiene que hacer, tenemos que hacer, un examen de conciencia y reconocer que también entre nosotros se ha marginado a la mujer", opinó el sacerdote, recordando que aunque "hay muchas más mujeres que hombres en congregaciones religiosas", y aunque "más del 70% de las personas que participan en las eucaristías son mujeres" y "la mayoría de catequistas y agentes de la pastoral parroquial pertenecen al género femenino", "el gobierno eclesial, la toma de decisiones, está casi exclusivamente en manos de varones". "Algo deberá cambiar, supongo", sentenció el cura.

"Para estas cosas valen fechas como el Día de la Mujer, que celebramos estos días, para que algunos metan la pata, para que otros llamen la atención, y para que unos y otros, otras y unas, nos planteemos que aún tenemos mucho que aprender y que corregir", finalizó el párroco.

"Tenemos que quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal"

Ya por otro lado, la número 6 de la lista de la CUP-Crida Constituent por Barcelona, Bel Olid, declaró, también en respuesta a las palabras de monseñor Munilla, que "tenemos que quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal". La política y también escritora, traductora y profesora de lengua habló así en el programa Mès 324, de la TV3 catalana.

Las reflexiones del obispo de San Sebastián acerca de cómo el feminismo radical o de género "convierte en víctima a la mujer y a la propia causa femenina" tampoco les han gustado nada al colectivo 'La Nueve de Anonymous', que anunció ayer que hackeó la web oficial de la diócesis con un mensaje que rezó "Dios apoya la huelga feminista".

Según informa el propio grupo de hackers han entrado en la citada página como protesta por las declaraciones del obispo donostiarra, en las que también decía que "el demonio ha metido un gol" al feminismo "radical" desde sus "propias filas" con la defensa del aborto.

El colectivo ha decidido responder a estas afirmaciones introduciendo un manifiesto en apoyo a la huelga feminista en la web de la diócesis, en el apartado referente al obispo, cuya agenda en la web también ha modificado incluyendo que el prelado donostiarra acudiría a actos convocados para la jornada de paro feminista en el Día Internacional de la Mujer.

Ya por la tarde de este jueves estas dos informaciones habían sido borradas de la web de la diócesis, aunque por otro lado, una veintena de mujeres protestaron con el busto descubierto frente a la catedral del Buen Pastor también para protestar por las declaraciones de Munilla sobre el feminismo.