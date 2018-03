Blázquez: "El prior del Valle de los Caídos no puede negarse a exhumar los restos"

(Jesús Bastante).- "El responsable es Patrimonio. Si la autoridad se lo dice al prior del Valle de los Caídos, el prior no se puede negar a recibir ni a sacar los restos". Con rotundidad, el cardenal de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, dejó claro que Santiago Cantera debe permitir la exhumación de los restos de las víctimas del franquismo enterrados en Cuelgamuros.

Durante un desayuno junto al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, para presentar la Semana Santa de la Ciudad, Blázquez fue cuestionado sobre la negativa del prior del Valle a acudir a la Comisión de Justicia del Senado. "Aqui el que podría responder es el cardenal Osoro (Cuelgamuros está en la diócesis de Madrid)", apuntó el purpurado, con el arzobispo de Madrid entre los oyentes.

"Pero en la cuestión del Valle de los Caídos hay dos instituciones que confluyen: Patrimonio Nacional, y la comunidad monástica de benedictinos", añadió, señalando que la congregación "tiene competencias que están en relación con el culto, y Patrimonio otras", entre las que destaca la decisión sobre el futuro de los restos.

"Si la autoridad le dice al prior (lo que tienen que hacer con) estos restos, el prior no se puede negar, a recibirlos, ni a sacarlos. El responsable en este punto es Patrimonio Nacional", concluyó el presidente del Episcopado, que no aclaró si acudirá o no al Senado.

Cuestionado por la prisión permanente revisable, elpresidente del Episcopado echó balones fuera, aduciendo que "es una cuestión que discuten los políticos", aunque quiso recordar que atrocidades como las acaecidas con el pequeño Gabriel "nos hieren a todos". "Comprendo que la sociedad tiene que defenderse eficazmente, pero hay que recordar que nunca perdemos la dignidad de la condición humana", recalcó, defendiendo la pastoral que la Iglesia realiza en los centros penintenciarios.

Sí fue más claro el alcalde Valladolid, Óscar Puente, quien se guió de documentos de la propia Pastoral Penitencia, para denunciar que medidas como la prisión permanente revisable "denota la falta de convicción en la capacidad del ser humano para reinventarse. Hay que creer en las personas y en su transformación".

Sobre las relaciones Iglesia-Estado, Blázquez destacó que "que el Estado sea aconfesional es una posibilidad de libertad para que todos, creyentes o no, podamos tener un marco adecuado de libertad". "Como Iglesia queremos ser una comunidad intelectualmente habitable. Queremos estar al día, y queremos ser también desde el punto de vista social, solidarios. Estamos en medio de la historia, como ciudadanos y como cristianos", concluyó.