Osoro, en el CIE de Aluche: "Cristo abraza a todos desde la Cruz y abre la puerta, no la cierra; incorpora, no expulsa"

(Jesús Bastante).- El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, está cumpliendo con una de las máximas de la Semana de Pasión: acompañar a quienes más sufren. Así, junto a sus visitas a varios enfermos y ancianos, el purpurado se ha dirigido, especialmente, a las personas privadas de libertad, acompañando a los presos en Soto del Real y a los inmigrantes del CIE de Aluche.

Precisamente, según informa Infomadrid, Osoro visitó el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche este Viernes Santo por la mañana, acompañado por el vicario de Pastoral Social, José Luis Segovia, y el delegado de Migraciones, Rufino García Antón, ambos capellanes del centro, así como por el voluntario Fran Segura, participando en un emocionante Via Crucis.

En un ambiente de gran emoción y recogimiento, cerca de 30 internos rezaron con el purpurado tres miradas: la de Cristo a la humanidad desde la Cruz, la de los hombres contemplando al Crucificado, y la de todos queriendo mirar a un mundo de hermanos y no de adversarios. «No tiene la mirada de Cristo quien niega al hermano lo que necesita. [...] Cristo abraza sin distinción a todos desde la Cruz y abre la puerta, no la cierra; incorpora, no expulsa. Tenemos que participar de su mirada si queremos hacer un mundo habitable y digno», les dijo.

El Jueves Santo, por su parte, el cardenal visitó la cárcel de Soto del Real, en uno de su shabituales encuentros con los presos. En declaraciones a RD, Osoro reveló que "les he puesto deberes", en torno a unos dibujos que, en el futuro, podrían dar fruto en forma de libro. "Reflexiones desde el Evangelio entre las personas privadas de libertad y su arzobispo, porque también soy arzobispo de los presos", señaló.

Desde las 10:30 de la mañana, el prelado visitará por módulos a los internos, y presidió con la celebración de la Eucaristía de la Cena del Señor con lavatorio de los pies a las 11:30 horas. Al término de la Misa, Osoro reanudó la visita a los internos por módulos. Le acompañaron el vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia, la Delegada de Pastoral Penitenciaria, María Yela, y uno de los capellanes del centro penitenciario, padre Paulino Alonso.