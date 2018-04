Santiago Agrelo: "Europa tiene con los emigrantes una actitud como la alemana con los campos nazis"

(J. B.).- "El problema de la inmigración estaría resuelto si la sociedad lo viese". El arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, habla duro, y claro. En una entrevista con La Voz de Galicia, el prelado denuncia que "Europa tiene con los emigrantes una actitud como la alemana con los campos nazis".

Emigrantes y refugiados son, para el obispo gallego, "víctimas de la vida y del lugar donde nacieron. Solo por eso les ha tocado sufrir un calvario continuo".

"Yo sé que puedo ser un exagerado en estas cosas, pero me toca muy de cerca porque son mi familia", apunta el arzobispo de Tánger, una de las puertas de África. Para Agrelo, la sociedad europea "está tomando una actitud similar al pueblo alemán con los campos de exterminio".

El problema, como siempre, es la visibilidad, abrir los ojos a la gente. "No podemos excusarnos en que no sabemos, aunque todo haga pensar que la sociedad es indiferente".

"Me escandaliza que la sociedad se mueva por el pregón del carnaval de Santiago y no por la muerte de cientos de emigrantes", sostiene. No solo por los inmigrantes y el calvario que sufren, sino también por nuestro bien. "Necesitamos una sociedad humana, en la que nos sintamos responsables de los otros", apunta.

Agrelo define su labor "como un trabajo", pero también reconoce que "te preocupas y pierdes el sueño, porque sabes que están ahí fuera y que viene una borrasca". "Gracias a Dios se está abriendo una brecha y hay mucha gente implicada", concluye.