Novell defiende a Puigdemont y a los fugados: "Lo que han perseguido con sus actos es legítimo"

(J. B.).- El obispo de Solsona, Xavier Novell, ha vuelto a defender al expresidente Puigdemont y al resto de ex consellers encarcelados o fugados. Al término de la misa en la catedral, según un vídeo publicado por El Plural, el prelado tomó la palabra para insistir en que "lo que ellos han perseguido con sus actos es legítimo".

Antes del tradicional 'podéis ir en paz', Novell tomó el micrófono y dirigió una arenga a sus fieles, recordando que los independentistas "en todo momento han intentado encontrar caminos para poder llevar a cabo su programa electoral, por vías de diálogo y por vías de legalidad".

"Y por tanto, que la consecuencia de cumplir lo que es el motivo por el cual fueron elegidos, sea que sean cesados y después sean encarcelados... Esto no es justo", añadió el prelado.

"Uno puede estar completamente de acuerdo con la independencia; uno puede estar completamente de acuerdo con la unidad; esto es perfectamente legítimo. Todos podemos tener las ideas que queramos sobre esta cuestión", reconoció Novell, para posteriormente añadir que "no es justo que por la vía de la fuerza se impida a este pueblo decidir su futuro. Porque tiene derecho a ello. Porque somos una nación, tenemos derecho a decidir, nosotros, cuál es nuestro futuro".

"Así que... no os confundáis sobre esta cuestión. Será todo lo legal que queráis, pero los cristianos no nos guiamos, ni tenemos criterios en función de leyes positivas, sino de lo que es justo, verdadero y digno. Y esto, esto no es justo", concluyó.