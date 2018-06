Evaristo Villar: "Es verdad que a muchos nos han hecho la vida casi imposible"

(Evaristo Villar, teólogo y portavoz de Redes cristianas).- Querido José Manuel: Acabo de leer tu escrito, titulado 'In nomine Domini: Lo que va de la Iglesia de Chile a la de España'. Te felicito. Es necesario hacer estas denuncias fuertes, para que la institución (los "hombres") de la institución se enteren de que el resto estamos muy enterados.

Es verdad que a muchos nos han hecho la vida casi imposible: desde la el cerrojo a 'Misión Abierta' hasta la expulsión de la congregación claretiana y de todos los centros de educación católicos (teologados, medios de comunicación de la Iglesia, etc.)...

Me gustaría que hubieras completado tu texto con el destrozo que han hecho en toda la llamada "Iglesia de Base". La han combatido, la han ignorado, ninguneado... hasta dejarla casi si aire y sin vida. ¿Te acuerdas del cierre de la parroquia Universitaria? ¿Y de la lucha que obligaron a emprender al, quizás más cuerdo de ellos, monseñor Palenzuela, contra los documentos y comunidades de Iglesia de Base? ¿Te acuerdas de cómo la emprendieron contra los congresos de teologia y contra Redes Cristianas?.

Hasta que aprendimos a liberarnos de ellos por lo civil, haciéndonos Asociaciones civiles: Santo Tomás de Aquino, Iglesia de Base de Madrid, Redes Cristianas, Éxodo, Utopía... Todos han tenido que hacerse asociaciones civiles. ¡Qué pena, tener que llegar hasta aquí! ¡Cuánto podríamos hablar de esto!

Pero lo más doloroso es que no se dan cuenta (o no quieren hacerlo) de que esta sociedad española ya les ha dado la espalda. ¡Ya somos los más seculares de Europa! ¡Ya los jóvenes no creyentes religiosos, indiferentes o lo que sea, no quieren saber nada con todo lo que huela a religión. Lo peor es que, al haber confundido tanto la religión con el evangelio, tampoco les importa el evangelio.

Yo, gracias a Dios, no he perdido la fe en Él y en la admiración y seguimiento de Jesús de Nazaret. A esto he dedicado toda mi vida. Hubo un tiempo en que vibré con la posibilidad de reforma de la Iglesia, sobre todo después del Vaticano II y la II Conferencia General del Episcopado Lainoamericano en Medellín 68. Hoy ya no tengo tanta esperanza en la reforma de esta iglesia. Pero sí mantengo el apego al Evangelio y a lo que es y significa Jesús de Nazaret para la humanidad. A difundir esto he dedicado mis días... También apuesto siempre por la bondad que existe en todas y cada una de las personas.

Francisco me está entusiasmando en muchos detalles. En otros detalles importantes le quisiera más decidido. Muchísimos cristianos y cristianas católicos lo quisiéramos más decidido en el vuelco que necesita esta Iglesia. No nos gustan algunos movimientos que está haciendo dentro de la estructura eclasial, pero no negamos su "parresia" ante el sistema neoliberal y su apuesta por lxs pobres.

Queremos que, aunque nadie es perfecto (y por eso lo tienen tan difícil quienes por ellos mismos o por decisión de otros están en tanta altura), nos dure muchos años. A ver si se nos va pegando algo de su vivencia del evangelio.

Otro tema. ¿Vas a venir a Medellín para celebrar su 50 aniversario? El pasado verano lo programamos en Colombia y ya estamos casi en la última fase: el evento será a finales de agosto. Yo voy a ir. ¿Podremos encontrarnos por allí? Va a haber representantes no solo de toda América Latina, también del resto del mundo.

Creo que los obispos ya han celebrado o están a punto de hacerlo su aniversario. Éste del que te hablo es de lo que podríamos llamar "de Cristianxs de Base de América Latina y del mundo" (CEB, Movimientos críticos, Redes Cristianas, Amerindia, etc.) ¡Ojalá que podamos encontrarnos! Será hermoso este recuerdo. ¡Y podemos hablar de esto y muchas cosas más!

Un abrazo

Evaristo Villar