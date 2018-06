Agrelo, contra Herrera: "Es un sinsentido que la Iglesia en España pague a periodistas que ridiculizan el Evangelio"

(Jesús Bastante).- El drama del Aquarius, y la solidaria respuesta de la ciudadanía (obispos incluidos) ha sido portada en los últimos días. Sin embargo, no todos han estado a la altura. Dessde la cadena Cope, su locutor estrella, Carlos Herrera, ha criticado con dureza la decisión del Gobierno Sánchez, que califica "de exhibicionismo sentimental espectacular disfrazado de buenas intenciones". ¿Y qué dicen los obispos?

Por el momento, nada de Herrera, aunque muchos prelados, en privado, se muestran escandalizados por las palabras del presentador de la mañana, y reclaman a la propiedad que tome medidas. Todo ello, en el mismo momento en el que el Papa reclama un pacto mundial por los refugiados, y el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, lidera la lucha contra los CIE o las devoluciones masivas, y vuelve a exigir la aperturas de corredores humanitarios.

Quien sí se ha posicionado duramente ha sido el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, quien a través de sus redes sociales ha denunciado cómo "para la COPE son más importantes las fronteras que los pobres. Que lo diga la COPE puede ser libertad de expresión. Que lo pague la Iglesia es sencillamente un escándalo".

Desde que se conociera el destino de los 629 migrantes acogidos por el Aquarius, tanto Carlos Herrera como algunas de las portadas del diario ABC (que edita los jueves el semanario Alfa y Omega, y que está aliado a Cope bajo el lema 'Con la fuerza de ABC') han arremetido contra la llegada de los refugiados que, no olvidemos, estaban condenados a morir en alta mar después de que Italia denegase la entrada del barco humanitario en cualquier puerto del país. Algunas de esas portadas criticadas por uno de los últimos premios Bravo, el periodista Antonio Pampliega:

La semana pasada, mientras se decidía el destino de los migrantes, el arzobispo de Tánger viajaba hacia Ceuta. Así lo contaba, en sus redes sociales:

"En el camino escuché la COPE. A regañadientes concedían el beneficio del gesto solidario a la decisión del Gobierno español de abrir al Aquarius el puerto de Valencia. De todas las maneras tenía que quedar claro que algo así, sólo se puede hacer una vez, y eso porque ya está hecho, que, manifiestamente, si de los que hablaban dependiese, esa humanidad estaría todavía en alta mar y parada. "Efecto llamada", responsabilidad de las ONG en el tráfico de personas que enriquece a las mafias...

Iba conduciendo y prometiéndome a mí mismo hacer una protesta tal contra la radio de la Conferencia Episcopal Español, una llamada de atención tan escandalosa que fuese imposible no tomarla en consideración.

Ya de vuelta en casa, leo que tres cardenales de la Iglesia en España han dado todas las facilidades que la Iglesia puede dar para acoger a la humanidad desechada del Aquarius.

Es evidente que la COPE no representa ni presenta el pensamiento de la Iglesia en España.

Es un sinsentido que la Iglesia en España pague a periodistas que ridiculizan el evangelio, desautorizan a los pastores de la Iglesia, están al servicio del poder y no de los pobres. Es un sinsentido y un escándalo.

La Iglesia en España no se puede permitir el lujo de tener una emisora contra los pobres, contra los emigrantes, contra Cristo crucificado.

Si la Iglesia no está al servicio de los pobres, no es Iglesia.

Si los medios de comunicación de la Iglesia no están al servicio de los pobres, es hora de cerrarlos.

Hoy, ese mensaje insolidario que sacrifica a la economía la vida de los pobres, representa un escándalo diario en la radio de la CEE. Y a propósito del escándalo, dice el Señor:"Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar"".