IU pone al PSOE en la tesitura de votar la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado

(J. B./Agencias).- Puede que Pedro Sánchez prometiera a Ricardo Blázquez que no habría "voluntad de confrontación" con la Iglesia, y que en esta legislatura no se planteaban la denuncia de los Acuerdos de 1979. Pero la debilidad parlamentaria del Ejecutivo del PSOE no logra impedir que otros grupos (en este caso IU) presenten en el Congreso iniciativas para derogar el Concordato. ¿Qué hará el Partido Socialista?

Así lo hizo ayer Izquierda Unida, que registró en la Cámara Baja una proposición de ley en la que reclama, entre otras cosas, ilegalizar la Fundación Franco, derogar el Concordato entre España y la Santa Sede, desclasificar la documentación sobre la dictadura, cambiar el nombre del Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros, y tomar diversas medidas de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo. La medida cuenta con el apoyo de Unidos Podemos, socio preferencial del nuevo Ejecutivo.

Tal y como informa Servimedia, se trata de una proposición de Ley Integral Democrática y de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Franquismo, que junto a otras cuestiones plantea la denuncia y derogación del Concordato firmado en 1953, renovado por los acuerdos de 1976 y 1979, y llama la atención sobre "el papel de la Iglesia Católica como eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República y de la posterior dictadura franquista".

Franco, bajo palio

IU quiere sustituir en un año los Acuerdos para sustituirlos por un nuevo acuerdo bilateral "basado en los principios de laicidad e igualdad entre hombres y mujeres" bajo la premisa de que España no se puede permitir tener en vigor por más tiempo un acuerdo que tiene su origen en una "sanguinaria dictadura" y que da privilegios a la Iglesia Católica en un Estado aconfesional.

La iniciativa ambién sugiere establecer el Día de Homenaje a las Víctimas y a las Defensoras y Defensores de la Democracia el 8 de mayo, día de la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial; definir los Lugares y Rutas de Memoria por todo el Estado, con categoría de Bien de Interés Cultural, y retirar o eliminar los títulos nobiliarios contrarios a la memoria democratica del Estado.

En lo tocante al Valle, IU pide que se convierta en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo y del que desparezcan mediante desmantelamiento o demolición los "elementos incompatibles con un Estado democrático", incluida la monumental cruz que lo preside.