El diputado de ERC, Joan Capdevila, pide al Papa "reconocimiento y aliento" a los presos independentistas

(Jaume Pi, en La Vanguardia).- Petición al Papa por el procés. Mediante una carta publicada en La Vanguardia, el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Capdevila, se dirige al papa Francisco para rogarle un posicionamiento sobre los presos independentistas catalanes.

En concreto, Capdevila solicita "una palabra de reconocimiento y de aliento" a los presos, además de una "condena" de lo que tacha de "maniobras pseudojurídicas" y "violencias policíacas" por parte del Estado español. El diputado espera además que el Papa "oriente" a los "pastores" catalanes y españoles en esta cuestión.

Capdevila arranca la misiva elogiando la sensibilidad del Papa hacia "los problemas de toda la humanidad" y pone entonces en "su consideración" el "problema" de los últimos meses en Catalunya, que no es otro que el de tener "políticos presos por defender pacíficamente el derecho de la autodeterminación", un derecho que, añade, "la doctrina social de la Iglesia proclama".

El diputado republicano, declarado católico, denuncia ante el Pontífice una situación de "prisión preventiva agravada con una serie de medidas vejatorias" y pone como ejemplo que los presos católicos practicantes -como son los casos conocidos de Oriol Junqueras o Joaquim Forn- tuvieron "dificultades" para el "acceso a los sacramentos".

Nuestros presos políticos, tanto los que son católicos como los que no lo son, han adoptado, como todo nuestro proceso independentista, una actitud evangélica: la de la no violencia que el Vaticano II elogió".

Diputado de ERC en el Congreso

La carta sigue con una referencia a la "actitud evangélica" que, a juicio de Capdevila, mantuvieron los líderes del 1-O al llevar a cabo su estrategia política en base a la "no violencia". El diputado añade que éste es un talante político que el Concilio Vaticano II elogia y, en la misma línea, se remite al lema del pontificado de Pío XII, opus iustitiae pax (la obra de la justicia y la paz), durante los años de la segunda guerra mundial.

Tras referirse a las denuncias de varias oenegés sobre la "grave vulneración de derechos humanos" que se han producido, a su juicio, en el Estado desdel 1-O; Capdevila cita unas palabras que el propio papa Francisco declaró en 2014 en contra de los abusos de la prisión preventiva.

En concreto, el Pontífice aseguraba entonces, en el marco de un discurso a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, que "la prisión preventiva -cuando de forma abusiva procura un anticipo de la pena, previa a la condena, o como medida que se aplica ante la sospecha más o menos fundada de un delito cometido- constituye otra forma de pena ilícita oculta, más allá de un barniz de legalidad".

Es en este momento cuando Capdevila, apelando a estas palabras, y reafirmando que en el caso de los presos catalanes se ha producido un "abuso de la ley para lograr ilegítimamente una finalidad política", reclama al Papa Francisco un posicionamiento claro sobre esta situación. Y finaliza así con un deseo: "Dios os conserve salud y lucidez por muchos años, para las que ruego sinceramente cerca de nuestra Moreneta".

La "estupefacción" de un creyente

En conversación con La Vanguardia, el diputado republicano explica que el objetivo de la carta es "poner de manifiesto la estupefacción de un creyente" ante una situación que considera injusta y que ha vivido de cerca: "Me parece indignante que se abuse de la figura legal de la prisión preventiva cuando los supuestos de mantenerla no están sujetos a la realidad".

Capdevila, al que le une una amistad con Junqueras, aclara que no ha querido apelar a la condición de católicos practicantes de algunos de los exconsellers encarcelados. "Es por eso que hablo de la actitud evangélica que creo que tuvieron todos, fueran creyentes o no", subraya. Para el compañero de Joan Tardà y Gabriel Rufián en el Congreso, "la actitud de todos estos líderes del proceso fue ejemplar desde el punto de vista del pacifismo y de la no violencia". "El ejemplo fue el propio 1-O: la gente solo quería votar y no hizo nada más que interponer sus cuerpos entre los palos y la democracia", defiende.

El diputado también aclara que no ha querido pedir un posicionamiento político al Vaticano, pero sí un mensaje: "Aunque entiendo que el Papa esté ocupado en temas muy graves en todo el mundo, espero que tenga presente el problema catalán, como ya ha tenido presente en otras ocasiones. Me encantaría, humildemente, que hubiera una respuesta".

Capdevila ha lamentado la "falta de sensibilidad" de la Conferencia Episcopal Española y ha recordado también los "distintos acentos" en la Iglesia catalana. Por eso, añade, reclama en la carta una "orientación" al Papa sobre la prisión preventiva. "El criterio sobre los presos debería ser universal", concluye.

Nacido en Martorell en 1965, Capdevila es veterinario de profesión y es un recién llegado a la primera línea política. De ideología democristiana, se sumó a las listas de ERC en las elecciones generales de 2016, en el número 5 y como independiente, después de una trayectoria como militante de Unió, partido del que se desvinculó en 2009 por desavenencias con la anterior dirección.

Texto íntegro de la carta en catalán



Santíssim Pare, Dono moltes gràcies a Déu per haver-nos donat, en la vostra persona, un Papa que, com Sant Pau, té la sol·licitud per totes les Esglésies, i encara per tota la humanitat, i que es mostra sensible, com el Vaticà II, al goig i l'esperança i a les penes i problemes de tota la humanitat. Fins aquest nostre petit país, Catalunya, ha merescut en alguna ocasió la vostra paternal atenció.

Per això goso ara posar a la vostra consideració el greu problema que estem patint: el d'uns polítics presos per defensar pacíficament el dret d'autodeterminació, que la doctrina social de l'Església proclama, sense haver estat condemnats, sinó amb una presó preventiva agreujada amb una sèrie de mesures vexatòries, situació que l'arquebisbe de Barcelona, cardenal Omella, ha lamentat.

Senyalar-vos que alguns pocs religiosos catalans, no sense moltes dificultats administratives, han fet honor al mandat de Mt 25,36 ("era a la presó i vinguéreu a veure'm") suplint el pobre (qui sap si intencionadament paupèrrim) accés als Sagraments que els meus amics que són creients tenen a presó. Els nostres presos polítics, tant els que són catòlics com els que no ho són, han adoptat, com tot el nostre procés independentista, una actitud evangèlica: la de la no violència, que el Vaticà II va elogiar:

"La pau no és simple absència de guerra, ni es redueix merament a crear un equilibri de forces oposades, ni és tampoc el resultat d'una despòtica dominació, sinó que és anomenada amb tota propietat ‘obra de la justícia' (Is 32,7) (...) No podem deixar d'elogiar aquells qui, renunciant a la violència de la reivindicació dels seus drets, recorren a mitjans de defensa que, d'altra banda, estan a l'abast del més febles, mentre això es pugui fer sense lesionar els drets i les obligacions d'altri o de la comunitat" (Gaudium et spes,78).

La pau només pot basar-se en la justícia: com segurament recordeu opus iustitiae pax

és el lema isaià que Pius XII va adoptar com a lema del seu pontificat, i en els seus lluminosos missatges de Nadal, durant la segona guerra mundial, no es cansava de propugnar les condicions d'una pau justa, l'única que podria ser perdurable. Pau VI va crear la Comissió Pontifícia Justícia i Pau, i a imitació seva es van constituir comissions Justícia i Pau nacionals i diocesanes.

Fins i tot sota la dictadura franquista es van constituir. Aleshores eren titllades per les autoritats de pertorbadores, perquè denunciaven les múltiples violacions dels drets humans, però l'Església les emparava. Santedat, la greu situació de vulneració de drets humans que diferents organismes governatius i judicials de l'Estat Espanyol estan cometent des del passat 1 d'octubre a Catalunya, com així ho han denunciat prestigioses ONG internacionals com Amnistia Internacional, Human Rights Watch o la Federació Internacional de l'Acció dels Cristians contra la Tortura, em fa trencar el curs protocol·lari degut, pel que m'excuso, i adreçar-me a Vos des de les planes d'aquest important diari, amb l'esperança que així us arribi el meu prec.

Compartint plenament allò que Vostra Santedat ja assenyalà en 2014 afirmant que la presó preventiva és sovint "forma contemporània de pena il·lícita oculta, més enllà d'un vernís de legalitat", en particular "quan de forma abusiva procura un avançament de la pena prèvia a la condemna", i essent en el cas que us exposo que la presó preventiva esdevé un abús de la llei per assolir il·legítimament una finalitat política, espero del vostre discerniment i demano de Vostra Santedat una paraula de reconeixement i d'encoratjament per als nostres presos i per a tots els catalans que segueixen la via evangèlica de la no violència, així com de condemna de les maniobres pseudojurídiques i les violències policíaques que el nostre poble pateix, i que, si us plau, en aquest sentit orienteu els nostres pastors i els d'Espanya.

Déu us conservi salut i lucidesa per molts anys, per les que prego sincerament prop de la nostra Moreneta. Filialment vostre,

Joan Capdevila i Esteve Diputat a Corts Espanyoles per Barcelona