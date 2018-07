'Sexólicos anónimos': la delirante propuesta de Reig Plá para "liberarse de la lujuria"

(Jesús Bastante).- El obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig, nunca deja de sorprendernos. En esta ocasión, de nuevo saca a la luz su fijación con todo lo relativo al sexo, y promociona desde la web de su diócesis una plataforma denominada 'Sexólicos Anónimos', un "nuevo servicio en Alcalá de Henares para ayudar a personas con adicción al sexo", con el objetivo de "liberarse de la lujuria y alcanzar la sobriedad sexual".

Resulta especialmente interesante el análisis del "programa de curación" que ofrece el obispo Reig desde la plataforma 'Sexólicos Anónimos' (web que, no obstante, asegura que "no pertenecemos como grupo, a ninguna confesión religiosa, partido, ideología, filosofía, etc...).

En el mismo, se promete acabar con "el uso descontrolado u obsesivo de la pornografía, la masturbación, la promiscuidad, el romanticismo, la prostitución, las fantasías o las relaciones de pareja". Todo un 'cajón desastre' del que, aseguran, se devolverá a los 'enfermos' "el sano juicio".

La web ofrece varios teléfonos y un correo electrónico en el que ponerse en contacto no con profesionales, sino "con personas en recuperación que han vivido una situación similar a la tuya" quienes, tras un primer contacto telefónico, "quedarán contigo para darte su experiencia" y el programa de 'Los 12 pasos del SA'. En dicha reunión "hablarán contigo hombres si eres hombre, o mujeres si eres mujer".

"Para seguir nuestro programa de 12 Pasos no hace falta tener ninguna fe religiosa o sensibilidad espiritual. Tampoco es ningún problema tener fe religiosa o ser creyente", recalca la web. "Hablamos de un Poder Superior o de Dios 'como tú lo concibas' pero no pertenecemos como grupo, a ninguna confesión religiosa, partido, ideología, filosofía, etc. Entre nosotros hay personas de todo tipo cuyo objetivo es recuperarse de la lujuria, alcanzar la sobriedad sexual y la victoria progresiva sobre la lujuria y llevar el mensaje al adicto que aún está sufriendo".





Reig Pla, junto a Ignacio Arsuaga





"No hemos salido de la adicción siguiendo nuestros criterios, buenos propósitos y soluciones; sino que ha sido el Programa de 12 Pasos de SA lo que nos ha funcionado", concluye la propuesta, al más puro estilo del neopuritanismo norteamericano.

A la vez, en un nuevo apartado, la diócesis, "como propuesta a la libertad de nuestros lectores, y desde el más exquisito respeto hacia todas las personas, se introduce en este apartado, a la luz del Magisterio de la Iglesia Católica, una primera aproximación al tema de la llamada ideología de género y de sus evoluciones: las teorías queer y cyborg, el transhumanismo y el posthumanismo. También ofrecemos algunos textos de Mons. Juan Antonio Reig Pla sobre el capitalismo tecno-nihilista y la llamada tecno-redención". Una lectura, cuando menos apasionante, que dejamos a la libertad (y al tiempo libre) de nuestros lectores.

No es la primera polémica que protagoniza el obispo de Alcalá, quien en su día publicó una 'Guía para curar la homosexualidad', que ha vinculado la violencia machista con la pérdida de la familia tradicional o que, en una homilía emitida por La2 en pleno Viernes Santo, aseguraba que los homosexuales "encontraban el Infierno".