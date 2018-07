Omella: "Tenemos que superar los prejuicios, tenemos miedo, desconfianza y mucha pereza"

(Montse Punsoda, Esglèsia Barcelona).- Reflexionar entorno la acogida. Con esta premisa se ha centrado el último número de la revista Qüestions de Vida de la Fundació Joan Maragall, Era forastero y me acogisteis.

Una publicación, de extrema actualidad, presentada el Ayuntamiento de Barcelona, ​​por el patrón de la fundación, Francesc Torralba con la intervención especial de la alcaldesa Ada Colau y el cardenal Juan José Omella. La primera cabeza de una institución civil y el segundo de una religiosa, pero ambos conscientes de esta llamada que llega desde las fronteras. Un clamor al que hay que reaccionar, tal como han alertado los dos invitados.

"El único dilema: cómo actuar"

Ada Colau ha denunciado los estados europeos que giran la cara al dolor de aquellos que huyen de casa. Según ha declarado, "en conjunto la política europea no ha estado suficientemente a la altura, y se siguen produciendo estas muertes en nuestras fronteras". "No podemos normalizar que se produzca un dolor tan cruel y unas muertes que son evitables y que está en manos de Europa el hecho de poder evitarlo", ha añadido.

Haciendo una retrospectiva a la historia, Colau ha determinado que se trata de procesos migratorios que continúan y no acabarán, por lo que hay que actuar. "El único dilema moral que tenemos - exponía la alcaldesa - es plantearnos si queremos hacerlo bien o mal". "Los únicos que estamos en tela de juicio somos nosotros como ciudadanos de Europa", afirmó.

El arzobispo de Barcelona, ​​por su parte, interrogaba diciendo: "¿Qué podemos hacer nosotros, los cristianos?". "No es fácil acoger, lo sabemos- exponía el cardenal-. "Tenemos que superar los prejuicios, tenemos miedo, desconfianza y mucha pereza". En esta línea, ha destacado como "la Biblia nos enseña a abrir los ojos", a través de la palabra de Dios" y "la actitud de acogida "que siempre nos pide".

Una oportunidad

Tanto la alcaldesa como el arzobispo coincidieron en la oportunidad que supone el hecho de acoger. No sólo por el extranjero, sino aún más para nosotros. Tal como decía Colau, "dar una segunda oportunidad a estas personas supone una segunda oportunidad para nosotros". "Es la vieja Europa la que hoy está en crisis y duda y titubea de sus valores fundacionales, la que necesita esta oportunidad", dijo. También, ha asegurado que aquellas vidas que se rescatan en el mar, son las que nos rescatan la vez de la "miseria moral".

Omella, también, ha subrayado como "los inmigrantes no son un peligro" sino una oportunidad a la acogida para "crecer y cambiar". En este sentido ha citado las palabras del papa Francisco respecto a "acoger proteger promover e integrar". "Estas acciones deben guiar nuestro trabajo", dijo Omella.

Ayudar a desarrollarse

El arzobispo remarcó, también, la necesidad de actuar antes. Una llamada, para evitar que nadie tenga que verse obligado a huir de su casa. "Llenamos la boca con palabras de acogida, pero los hechos no siempre son así", ha denunciado Omella. "Además de integrar estas personas, tenemos que mirar que ellos puedan desarrollarse". "¡Que no se vean obligadas a salir!" - exponía el cardenal-. "Si lo hacen, que sea porque quieren y de una manera regulada ". "Una vez llegan, no podemos cerrar las puertas, sino abrir el corazón y en la fraternidad encontraremos la libertad y la felicidad de los hermanos", ha añadido.

Puntos clave de la publicación

Francesc Torralba, durante su intervención, expuso las ideas que han configurado la última publicación de Qüestions de Vida. Un relato, que es el número 259, y sintetiza la idea sobre, cómo la acogida de los refugiados es "un imperativo ético que pone de manifiesto la decencia moral". Entre estas, el patrón de la Fundació Joan Maragall, ha destacado la necesidad de "romper con la indiferencia que nos globaliza y el imperativo de "trascender al miedo como síntoma del desconocimiento". También, la capacidad de superar la "dicotomía entre los demás y el nosotros que lleva a la exclusión".

Colau, Omella y Francesc Torralba