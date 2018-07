Osoro, sobre la exhumación de Franco: "La Iglesia no toma ninguna decisión, la toman el Gobierno y la familia"

(J. B./Ep).- "La Iglesia no toma ninguna decisión, la toman el Gobierno y la familia". El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, ha respondido así a la polémica sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco.

Durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el arzobispo de Madrid ha insistido en que "la Iglesia siempre es casa de puertas abiertas para todos, para entrar y para salir, pero la decisión no es nuestra". Preguntado sobre la postura del prior, Santiago Cantera, y si podría afectar a la decisión, Osoro ha añadido que "no se ha atrincherado absolutamente nadie".

En este sentido, fuentes del arzobispado de Madrid han reiterado a Europa Press que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es "una decisión política", que tiene que pasar por contar con "el acuerdo con la familia" del dictador y que están a la "expectativa" sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Por otro lado, Osoro aseguró, tras el anuncio de la ministra de Educación acerca de que la Religión dejará de ser una asignatura computable, que "la expresión máxima de libertad solamente se da cuando hay libertad religiosa y cuando hay libertad en educación".

Clausura en la UIMP del curso "Itinerario para la paz. Educación y humanismo" de la Escuela "Fernando Rielo", por cardenal Carlos Osoro Sierra en Santander, con la presencia de Mons. Manuel Sánchez Monge. pic.twitter.com/mA8rvGUExB — Cantabria TV Iglesia (@tviglesia) 19 de julio de 2018





"Y no lo digo yo, los grandes pensadores, incluso no cristianos, lo dicen, lo han dicho a través de todos los tiempos", subrayó el prelado, quien no quiso entrar en si la decisión del Gobierno implica menos libertad religiosa. Sí ha reiterado que "sin libertad religiosa no existe libertad auténtica".

Por otro lado, ha comentado que en este encuentro hablará de la paz, un aspecto en el que entiende que "no puede lograrse la paz sin construir la cultura del encuentro", que "comienza precisamente con el encuentro de Dios con los hombres".

"El Dios cristiano no es un Dios etéreo y abstracto, es un Dios que toma rostro y viene a esta Tierra a encontrarse con los hombres y no prescindir de ninguno, viene para todos los hombres. Esa cultura, que se manifiesta precisamente en su máxima expresión en la Cruz, dando la vida por todos y diciendo además 'Perdónales, porque no saben lo que hacen', necesita no prescindir de esta palabra que es perdón. Sin esta palabra no es posible la paz", ha expresado.