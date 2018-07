Sor Lucía Caram: "Es posible, necesario y urgente un acuerdo. Cataluña no está en contra de España"

(Jesús Bastante).- "Es posible, necesario y urgente un acuerdo. Cataluña no está en contra de España". La dominica Lucía Caram ha sido galardonada con la Cruz de Sant Jordi, la más alta condecoración que concede la Generalitat de Catalunya. En esta entrevista, hablamos de solidaridad, pero también de la situación política, que la religiosa contempla "con mucha esperanza, y con mucho dolor".

"Hay grandes heridas que costaran cicatrizar. Hay que trabajar por la reconciliación y por reconstruir puentes dinamitados por la incapacidad de buscar una solución política a una problemática concreta", sostiene la religiosa, quien alaba la postura de la mayor parte de los obispos catalanes, y de la propia Conferencia Episcopal, que "han contribuido al diálogo y han contribuido a la paz social".

¿Qué significa para ti la concesión de la Cruz de Sant Jordi?

Es sin duda un honor y una responsabilidad. Un honor porque es el máximo reconocimiento del Gobierno a una persona o a una causa, y una responsabilidad, porque creo que esta "Cruz" -que no es pesada de llevar- es la que marca el trabajo realizado con muchas personas que se han implicado, y que me han ayudado a ayudar y a trabajar por un modelo de Páis en el que la persona sea el centro; en el que los más pobres cuenten y puedan salir del círculo de la pobreza y vivir con dignidad.

La Cruz de Sant Jordi, patrono de Catalunya: La lucha contra "el dragón" - el egoísmo, la injusticia, la incomprensión, la falta de libertad, los ataques a la democracia y a la dignidad- en defensa de una princesa -una causa-: Esa cruz marca un camino y una forma de trabajar sumando.





Sor Lucía, flanqueada por Artur Mas y Xavier Trías

¿Cuáles son los motivos de esta concesión?

Me dicen que es por el compromiso con las personas más desfavorecidas, por haber creado una Plataforma Ciudadana de Solidaridad y la Fundación del Convento de Santa Clara de Manresa. Y sin duda por la lucha contra la pobreza infantil.... la sociedad y el Gobierno, han encontrado en el trabajo que realizo con muchas persona y entidades, una plataforma importante de transformación, una piedra fundamental para construir un nuevo modelo de sociedad y de País. Yo creo este reconocimiento puede dar visibilidad a una programa de vida que llena mi vida y que se ha convertido en la forma de vivir el Reino querido por Jesús, apostando por los más pobres y vulnerables, por los pequeño... y sumando a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Me alegra que un proyecto social, nacido en el seno de la Comunidad, sea valorado por la sociedad.

Hace 24 años llegué a Cataluña. Aqui hice mi profesión solemne. Tenía claro que "me desposaba" con el pueblo de Dios que camina en esta tierra que me acogió con los brazos abiertos, y por eso en el recoratorio de mi profesión puse algo que es una norma de vida. La imagen de la Moreneta y la frase del libro de Rth del A.T "Dónde vayas iré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios". Este pueblo, con esta cruz, en esta hora difícil, me recuerda que es mi pueblo, en el que vivo mi fe y mi compromiso

¿Cómo estás viviendo la actual situación en Catalunya?

Con mucha esperanza, y con mucho dolor. Veo un pueblo muy comprometido. Veo que el pasotismo de hace unos años, se va superando, que los jóvenes se comprometen, que hay ansias de libertad, de compromiso, que hay una gran implicación social y política, y que se lucha a muerte por la libertad, el diálogo; se clama por la democracia, la justicia.

Me duele que se haya vendido que Cataluña va en contra de España. Yo creo que todo lo vivido ha sido una pesadilla, pero que en medio de ello está saliendo a la luz, también lo mejor de esta gente y este pueblo, los que piensan una cosa y los que piensan difernte. Me duele que algunos siembren el odio y la división, y que se inventen historias. Aquí llevo 24 años de convivencia, respeto, acogida.

El 1 de octubre fue una fiesta de la democracia, y fue un drama por la intolerancia. La respuesta del Estado fue desproporcionada, la gente aquí fue siempre pacífica. Creo que faltó voluntad política para dialogar y que el Gobierno de M. Rajoy hizo mucho daño. Hay grandes heridas que costaran cicatrizar. Hay que trabajar por la reconciliación y por reconstruir puentes dinamitados por la incapacidad de buscar una solución política a una problemática concreta. Un referendun pactado con el Estado, habría ahorrado mucho de lo vivido.

Tener personas en la çárcel y en el exilio, es desproporcionado e injusto. Es muy triste.

Sor Lucía Caram, con el Papa Francisco

¿Cómo crees que lo está gestionando la jerarquía de la Iglesia catalana?



Creo que los obispos de Cataluña, al menos algunos, han contribuido al diálogo y han contribuido a la paz social. La Conferencia episcopal Española, que hace unos años tiraba leña al fuego con un discurso muy duro y de una tendencia única, ha visto suavizado su discurso, llegando a ser más evangélico, creo yo, gracias a la presencia y al discursos de obispos como Monseñor Omella, Joan Enric Vives, Jaume Pujol, Sebastià Taltavull.

Yo creo que los cristianos como ciudadanos tenemos la obligación de implicarnos y hablar de nuestro compromiso y tenemos derecho a tener nuestras ideas y a trabajar pacíficamente y en coherencia por todo aquello que creemos contribuye a la paz.

Algunos dicen: Es monja o es cura, y que no se meta a hablar de política. Hace unas semanas un hombre exaltado, en el Ave de Madrid a Barcelona, me insultó porque me acusaba de llevar el hábito y por manifestarme a favor del derecho a decidir: "Sáquese el hábito si quiere hablar de política". Sin embargo, si yo hubiera defendido las tesis del partido Popular, este mismos señor me hubiera canonizado.

Como religiosa y como cristiana, me corresponde ser fiel al Evangelio, trabajar por la paz y la reconciliación y ejercer mis obligaciones cívicas.

¿Se puede ser católico e independentista?

Se puede ser Cristiano y estar con el derecho a decidir, tener una opción política, soñar con un modelo de País inclusivo, incluso creer que la independencia es el camino.... y no ir en contra de nadie, no promover la violencia ni defender sus posturas con medios violentos o no democráticos.

Una vez una monja me dijo muy enfadada: "Me han dicho que eres independentista y eso es un pecado gravísimo". Le dije -para rebajar su enfado- "si estoy con el derecho de un pueblo a decidir y a votar: ¿El Reino de los Cielos se perderá? ¿El mensaje de Jesús perderá vigencia? ¿Se acabará el mundo?" No la convencí, no quería escuchar y menos dialogar.

Mi causa es la de la justicia y la paz y va más allá. Vivo mi fe en este pueblo y esta tierra, y amo la humanidad.

¿Es posible un acuerdo entre Catalunya y el resto de España o es imposible?

Es posible, necesario y urgente. Cataluña no está en contra de España. Hay que dialogar y hay que negociar. Hay que buscar una salida política y justa, con una justicia que sea independiente y que no esté politizada. Estamos condenados a entendernos.

Hay que buscar una solución en la que la mayoría real escuche a la minoría, y se busquen acuerdos para vivir, convivir y trabajar por un mundo y un País en el que y tengamos cabida todos.

¿Te sientes ciudadana de un Estado catalán?

Soy argentina de nacimiento - insobornablemente argentina- y catalana por opción y por adopción. Pero soy ciudadana del mundo y estoy enamorada de la humanidad

Soy de Tucumán, donde el 9 de julio de 1816 se declaró la Independencia de España. Durante años ese día fue fiesta y lo celebrábamos como tal, y se hablaba de España como la "madre Patria" sin odios ni rencores. El mundo no se acaba con esto, tenemos que tener amplitud de miras y horizontes.

Sor Lucía, votando el 1-O