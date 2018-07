El prior del Valle de los Caídos fue candidato de la Falange en las generales de 1993 y las europeas de 1994

(Jesús Bastante).- A los 22 años, ocho antes de ingresar en la Abadía, el actual prior, Santiago Cantera, fue candidato de Falange Española Independiente para las elecciones generales de 1993 y las europeas de 1994, según adelanta Infolibre y ha podido confirmar RD.

Cantera ocupó puestos de cola en ambas listas (en las europeas, el número 40) y, evidentemente, no resultó elegido. La FEI es una de las muchas siglas vinculadas al movimiento fundado por José Antonio Primo de Rivera que durante años pugnaron por hacerse con el control de la ultraderecha española.

El actual prior del Valle aparece en la lista como 'Santiago Cantera Montenegro'. Este diario ha podido confirmar que se trata del religioso, quien con 22 años terminaba sus estudios de Historia en el CEU y, allí, se relacionaba con un creciente entorno neofalangista.

"Santiago es un falangista no franquista", asegura uno de sus profesores de aquella época, quien destaca que se trataba de "un hombre muy inteligente, que si finalmente no hubiera optado por la vida religiosa hoy seguramente sería catedrático". Especializado en Historia Medieval, era calificado por sus conocidos como "uno de los azules", por su vinculación con la Falange.

"A los 20 años se forma el carácter", explica el ex profesor de Cantera, que confirma que, durante la década de los 90, el religioso se movió en los círculos falangistas, junto a otros ilustres colegiales. Después, tras un desengaño amoroso, decidió vincular su destino a la vida religiosa.

"Al principio eligió la Trapa, pero logramos convencerle de que eso le obligaría a dejar sus investigaciones históricas, y entonces optó por la Abadía del Valle", relata su antiguo profesor, quien asegura que, en los últimos meses (especialmente tras la polémica con los hermanos Lapeña, que se ha visto multiplicada por la polémica exhumación de los restos de Franco), Cantera se ha sentido "muy solo. No diría que deprimido, porque un religioso no se deprime, pero sí con la sensación de no contar con los apoyos que antes -en referencia a 2011, cuando el cardenal Rouco se opuso con todas sus fuerzas a cualquier intento de intervención estatal en el Valle- daba por sentados".

Santiago Cantera Montenegro, número 40 de las listas de Falange BOE