Los obispos catalanes muestran a Francisco su "apoyo incondicional"

(J. B./Efe).- Omella, Sistach, Pujol, Vives... Los cuatro arzobispos catalanes se han sumado a la defensa del Papa llevada a cabo por la Conferencia Episcopal y otros prelados, como Osoro o Juan del Río, y han expresado su "apoyo incondicional" a Francisco frente a los ataques de los rigoristas.

El cardenal Sistach, arzobispo emérito de Barcelona, tuvo oportunidad de hacerlo en persona, al ser recibido esta mañana en Roma por Bergoglio. Según una nota de la diócesis, el purpurado expresó al Papa "su cercanía y su adhesión afectuosa a la labor que realiza como obispo de Roma y sucesor de San Pedro en su servicio a la Iglesia y al mundo, en el proceso de reforma señalado en su documento programático Evangelii gaudium y en defender la tolerancia cero en los delitos de pedofilía".

Sistach entregó a Francisco el libro de las conferencias del Congreso Internacional "Laudato si' y grandes ciudades" organizado por la Fundación "Antoni Gaudí para las grandes ciudades" en Río de Janeiro, el mes de julio de 2017, dedicado al agua potable, a la calidad del aire y al aumento creciente de los residuos, y al que el Papa dedicó un interesante mensaje.

Durante el encuentro, Sistach hizo llegar a Bergoglio el "apoyo incondicional" del cardenal Omella, que se encuentra de viaje en Madagascar. Omella es amigo personal y uno de los más cercanos colaboradores del Papa Francisco.

Junto a ellos, el arzobispo de Urgell y co-príncipe de Andorra, Joan Enric Vives,ha enviado una carta de agradecimiento al papa en respuesta a la que le envió el Pontífice para felicitarle por los 25 años de su episcopado.

Hoy el Papa Francisco me ha recibido en audiencia privada. Le he manifestado mi proximidad y adhesión afectiva por el servicio que presta a la Iglesia y al mundo. Le he entregado el libro del Congreso "Laudato sí y grandes ciudades" de Rio Janeiro.