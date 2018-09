"Mística y liberación", tema del XXXVIII Congreso de Teología

(Juan José Tamayo).- Un nuevo Congreso de Teología, ¡el 38!, con un tema que no habíamos tratado hasta ahora: "Mística y liberación". Fue el más demandado por los congresistas del anterior: Tendrá lugar del 7 al 9 de septiembre, Su celebración coincide -y no es causal- con el centenario del nacimiento de Ramón Panikkar, místico itinerante, que supo aunar en su vida y su pensamiento ambas dimensiones con una extraordinaria coherencia.

Coincide también con el 90 aniversario de teólogas y teólogos que brillaron con luz propia, vivieron y pensaron la mística no como evasión y huida de la historia, sino en el corazón de la realidad con todas sus contradicciones.

Me refiero a Gustavo Gutiérrez, para quien el método de la teología de la liberación es la espiritualidad; Johan Baptist Metz, que propone una "mística de ojos abiertos", que lleva a sufrir con el dolor de los demás; Pedro Casaldàliga, que vive la mística en el bien decir estético de su poesía y en el compromiso con los pobres de la tierra; Hans Küng, ejemplo de mística interreligiosa; Dorothee Sölle (1929-2003), que supo compaginar en su vida y su teología armónicamente mística y feminismo desde la resistencia.

Este año es también el ochenta aniversario del nacimiento de los teólogos Leonardo Boff, que definió a los cristianos y cristianas como "contemplativos en la liberación", y de Jon Sobrino, testigo de la mística vivida en torno al martirio y de la "liberación con espíritu", convencido como está de que "sin práctica, el espíritu permanece vago, indiferenciado, muchas veces alienante".

Todos ellos y ellas han hecho realidad la afirmación de Karl Rahner: "El siglo XXI será místico o no será". Este Congreso, que seguirá la estela de nuestros maestros y maestras, quiere contribuir a que el siglo XXI sea místico desde una perspectiva liberadora. Comenzaremos con una reflexión sobre la mística y la política para mostrar que la mística no se queda en una experiencia espiritual -espiritualista- individual -individualista-, sino que tiene una dimensión crítico-pública, no es evasiva, sino que incide directamente en la vida política al servicio del bien común.

A continuación presentaremos la mística como elemento fundamental de las religiones y como un camino necesario para la superación de los fundamentalismos, que constituyen hoy una de las más graves patologías de las religiones. Dedicaremos una conferencia al sufismo, expresión más depurada y auténtica de la experiencia religiosa del islam. La mística es inseparable de la lucha por la justicia. En esa dirección van las reflexiones sobre la aportación del silencio a la lucha por la justicia, la espiritualidad en la juventud y la aportación de la pensadora francesa Simone Weil, ejemplo de intelectual compasiva y de mística solidaria con los sectores más vulnerables de la sociedad.

La mística no es uniforme, sino que se caracteriza por un amplio pluralismo. No podemos analizar todas sus manifestaciones. Hemos elegido la reflexión sobre dos de ellas: la oriental y la cristiana. Terminaremos con la propuesta de una mística en perspectiva feminista, integradora de las diferentes experiencias religiosas y laicas, que responda a los desafíos de nuestro tiempo, compagine teoría y práctica liberadoras, trabaje por la justicia y contribuya a construir una sociedad fraterno-sororal, sororal sin exclusiones. Una mística, en palabras del teólogo alemán J. B. Metz, "de los ojos abiertos, que nos hacen volver a sufrir por el dolor de los demás: los que nos instan a sublevarnos contra el sin sentido del dolor inocente e injusto; los que suscitan en nosotros hambre y sed de justicia, de una justicia para todos"

Los temas serán tratados desde diferentes disciplinas vinculándolos con las prácticas de liberación en las que estamos comprometidos y los movimientos sociales en los que participamos. Es, por tanto, un Congreso abierto a las personas y colectivos interesados en la propuesta de un nuevo paradigma religioso que puede aportar horizontes liberadores a nuestra sociedad.

Para más información sobre el Congreso podéis consultar la página web. Ya podéis hacer la inscripción por Banco en la cuenta que aparece en el programa.

Nos vemos el 7 de septiembre. Anotad la fecha en la agenda. Hasta entonces ¡feliz verano!

PROGRAMA

Congreso de Teología

Asociación Teológica Juan XXIII



38 Congreso de Teología Mística y Liberación

Del 7 al 9 de septiembre de 2018

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

18,30 Presentación del Congreso

Asociación de teólogas y teólogos Juan XXIII



19,00 Mística y Políticas

ADELA CORTINA, Universidad de Valencia

SABADO 8 DE SEPTIEMBRE

10:00 - 11,30 Salvación y liberación.Una perspectiva sufí.

HALIL BARCENA, Instituto Estudios Sufies



12,00-13,30 En las aguas del espíritu. La mística como superación de los fundamentalismos. MARIA TOSCANO, Universidad Pontificia de Comillas.



16:00-16,30 Espiritualidad y Juventud.

MARIA ISABEL HERRERA Y MARIO PICAZO Juventud Obrera Cristiana (JOC)



16,30-18,30 Mesa Redonda: Modelos de Mística



. Místicas cristianas: ANGELA MUÑOZ

Universidad Castilla La Mancha



. Místicas Orientales: JAV. RUIZ CALDERON

Filósofo hinduista.



.Simone Weil: Mística y Justicia.

ALEJANDRO DEL RIO -Editorial Trotta



18,30-20,00 La aportación del silencio a la lucha

por la justicia , MARY HUNT.

Codirectora de la Alianza de mujeres para la Teología, Etica y Rituales (WATER)

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

10,00-11:30 Mística y Liberación

MERCEDES BARRIO , Historiadora y Profesora.



12,00 Celebración de la Eucaristía y Colecta.

Colectivo Cristiano LGTBI