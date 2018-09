Turkson: "Los escándalos no han mermado el liderazgo del Papa en la Iglesia"

(Jesús Bastante).- "El Papa está bien, sigue trabajando duro. Los escándalos no han mermado su liderazgo en la Iglesia". El cardenal Peter Turkson, responsable del Dicasterio para el Servicio Humano Integral, respondió a los ataques contra Francisco lanzados durante su viaje a Irlanda por el ex nuncio Viganò.

Y lo hizo desde la Universidad Pontificia Comillas, donde el purpurado ghanés clausurará esta tarde las XV Jornadas de Teología, dedicadas a la "Identidad, Nacionalismo y Universalismo a la luz de la Biblia". Turkson recordó cómo los ataques se produjeron en mitad del viaje de Francisco a Dublín, y en plena escalada de informaciones sobre abusos sexuales.

"Desafortunadamente, se dan muchos intereses económicos", lamentó el purpurado, quien subrayó que "personalmente, si tuviera algo que decirle al Papa, jamás utilizaría a los periodistas, sino que le hubiera escrito y le hubiera pedido audiencia". "Querer comunicarse con el Papa a través de los 'media' no es una buena fórmula", añadió Turkson.

"En mi país, Ghana, yo sólo respondo cuando me preguntan a mí. Al Papa le preguntaron en el avión, y dijo que no iba a contestar, y me parece bien", señaló Turkson, quien añadió que Francisco "está bien, sigue trabajando, especialmente en el escándalo de abusos con el cardenal O'Malley". "Los obispos en cada país deben saber lo que tienen que hacer, lo hemos visto en el caso de los obispos chilenos", subrayó.

"Sólo el Papa puede crear cardenales. Hay cardenales nombrados por Juan Pablo II, por Benedicto, por Francisco. Es posible que haya cardenales que no estén de acuerdo con el Papa, que tengan desacuerdos con él, en su estilo... Es el primer Papa sudamericano, su estilo es diferente, y puede haber personas incapaces de aceptar la diversidad, acostumbradas a que todo se hacía siempre igual. Pero la diversidad no se opone a la unidad", respondió Turkson, refiriéndose a los cardenales de las Dubia. Sobre los que atacan al Papa, el cardenal se preguntó: "¿De verdad existen esos grupos?".

En otro orden de cosas, Turkson también abordó los problemas debidos a la corrupción, la xenofobia o la convivencia entre religiones. En este sentido, recordó su historia personal, para asegurar que "las diferencias religiosas no necesariamente llevan a conflictos. Mi padre era católico, mi madre metodista, un tío paterno musulmán... todos hemos vivido juntos, com una familia, como uno solo".

"Las diferencias pueden ser explotadas, no son necesariamente fuente de tensiones", recalcó, criticando los nacionalismos cuando "la identidad se convierte en una razón para excluir". "¿Qué podemos hacer los cristianos? Debemos intentar ser justos, para respetar la justicia y los derechos", para no caer en la corrupción y poder influir en el resto del mundo.

"El deseo de Europa de que no vuelva a darse una guerra, tendría que llevarse el deseo de desinvertir en la industria armamentística", concluyó.

"Vivimos un desafío mundial", recalcó Turkson, que señaló las exclusiones que se dan, por ejemplo, en Myanmar, con los rohingyás, criticando a los que "utilizan la religión para atacar a los otros, y obligarles a huir. Utilizar falsamente la religión para atacar a los otros no es humano".

Sobre la corrupción, "que es un fenómeno que se da en todas partes", Turkson criticó que "rompe todas las relaciones. La corrupción es injusta, porque no respeta las relaciones que nos hemos dado".

Finalmente, sobre el Sínodo de la Juventud, Turkson señaló que "el futuro de la humanidad está en los jóvenes, que también tienen que prepararse para asumir su responsabilidad". "El futuro está en sus manos, deben encontrar el consenso de la esperanza, para asegurar el futuro de los diversos países y continentes en los que se encuentren".