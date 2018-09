Fernando Sebastián: "Los que se oponen al Concilio y al Papa quieren una Iglesia politizada y cautiva"

(Jesús Bastante).- "Tarancón no era Suquía, ni Rouco. Y Pablo VI no era Juan Pablo II". Juan Mari Laboa dejó varias reflexiones durante la mesa redonda que sirvió de pórtico a la inauguración del 'Centro de pensamiento Pablo VI', que tuvo lugar esta tarde en Madrid.

Para el historiador, "la Iglesia española es la única que ha tenido tres episcopados: los obispos de la Guerra Civil, el Episcopado de Montini y el Episcopado de Juan Pablo II". Ahí quedó Laboa, dejando una pregunta, que nadie hizo pero todos pensaron, en el aire: ¿Hay un episcopado español de Francisco?

"Pablo VI, memoria y reconciliación" fue el tema de la vibrante mesa redonda, organizada en la Fundación Pablo VI, y que unió en torno a la misma mesa al cardenal Fernando Sebastián; Francisca Sahuquillo; Ginés García-Beltrán; y Juan Mari Laboa, moderados por Mª Teresa Compte. La presentadora animó a trabajar en la "recuperación de un pontificado, de un estilo, de una actitud y de unas convicciones que pueden ser muy positivas para la sociedad de nuestro tiempo, y también para la Iglesia en España".

Abrió el acto el presidente de la Fundación y obispo de Getafe, quien calificó a Montini como "uno de los pontífices más importantes del siglo XX, todavía desconocido en España y que, con el paso del tiempo, va agrandando su figura".

"Pablo VI fue un figura colosal", recalcó García-Beltrán, quien recordó que "quizá no haya habido ningún Papa con una visión tan clara de la grandeza del ministerio petrino" como la suya. "Nos recuerda mucho a Francisco en su petición de crear puentes y tirar muros".

Por su parte, Fernando Sebastián desveló que Montini "es el Papa de mi vida". "Podemos reconocer a Pablo VI como el primer Papa moderno. Era un Papa poco clerical. Un papa culto, que se dio cuenta que la Iglesia debía migrar a la cultura de la libertad, la comunicación, la universalidad".

"Fue el Papa del Concilio. Con muchas dificultades, abrió el camino a temas como la colegialidad, el ecumenismo, la libertad religiosa. Un Papa que es maestro y profeta en sus documentos", señaló. Un Papa que dijo que "ya está bien de condenar, hay que acercarse amigablemente y hablar".

Sebastián quiso salvar hasta la 'Humanae Vitae', que en su opinión "fue interpretada como una encíclica de prohibición, y en su ánimo no estaba prohibir la píldora, sino defender la riqueza, la complejidad y la potencia del amor como creador de la vida".

"Ha sido el más reformador de toda la serie de papas modernos", apuntó el purpurado, señalando cómo Montini abolió la silla gestatoria, la tiara, estableció el Sínodo de los Obispos, los viajes... "El fue amigo incomprendido de España. Él entendió España mejor que muchos españoles, nos ayudó a abordar el trance de la Transición Política", resaltó Sebastián, quien añadió que "sin la apuesta de la Iglesia por la democracia y la reconciliación, hubiera sido difícil la transición pacífica. Y sin el apoyo de Pablo VI, la Iglesia española no pudo haber hecho lo que hizo en los años de la Transición".

Por su parte, Francisca Sahuquillo, que acaba de terminar su misión como coordinadora de la Comisión para la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, dio algunas de las claves, muchas de ellas desconocidas, de la difícil relación de Montini con el dictador. Así, señaló, "Franco impidió, en 1965, que Pablo VI viniera a España, como era su deseo".

Como abogada de algunos de los condenados en el último proceso de pena de muerte en España, Sahuquillo reveló cómo "Pablo VI llamó a Franco para pedir el indulto en septiembre de 1975, y Franco no se quiso poner".

"Él vio muy claro que la Iglesia tenía que jugar un papel de diálogo y apoyo a la democracia de la transición", señaló la experta, quien asumió cómo "en España no se ha superado el conflicto de la Guerra Civil. Hay algunos que siguen anclados en el pasado, y que tampoco conocen el papel de Pablo VI en el diálogo y la democracia en España".

Finalmente, el teólogo Juan María Laboa quiso reivindicar la figura de Juan XXIII. "Sin Juan XXIII, no habría habido Concilio, ni habría sido elegido Montini". Pero precisó que, una vez elegido, fue un Papa histórico. También para España, aunque "los obispos no confiaron en Montini".

"¿Quiénes recharazon a Pablo VI? Los que se opusieron el Concilio. ¿Quiénes rechazan a Francisco? Los que rechazan el Concilio. El integrismo español está con una constancia absolutamente admirable rechazando el Concilio", culminó.

"Los que se oponen al Concilio y al Papa son los que quieren una Iglesia politizada y cautiva, tienen miedo a una Iglesia que salga al campo ella solita, sin el amparo o la tutela de ningún poder político, y proclamando el Evangelio en toda su vigencia y repercusiones", contestó Fernando Sebastián.

