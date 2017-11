Fernando Vidal: "La familia es el mayor milagro económico y social que tiene nuestro país"

(Jesús Bastante).- "La familia es el mayor milagro económico y social que tiene nuestro país". El sociólogo Fernando Vidal presentó esta mañana el 'Informe Familia 2017', elaborado por el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Comillas. Un completo análisis de la realidad de las familias en la Comunidad de Madrid, que muestra un boceto optimista de la relevancia de esta institución en la vida social pero, a la vez, expresa sus retos y fracasos.

Así, 9 de cada 10 parejas madrileñas lo son desde casi siempre, y han logrado formar un hogar con su pareja de toda la vida. Para el 85% la familia es un elemento "muy importante" en la vida. No en vano, 8 de cada 10 madrileños viven en familia, "Madrid tiene una modernidad que convive con una sociedad familiar, una familia sostenible", incide Vidal. "Las familias tienen capacidad para sobreponerse", resaltó Rosalía Mota, otra de los responsables del informe.

Pese a las crisis matrimoniales, el 70,4% de los españoles tiene pareja estable, y el matrimonio es la forma mayoritaria de convivencia. Ello no impide que no existan dificultades, y muy fuertes. Así, casi la mitad de las parejas, el 42,5%, no puede constituir un hogar como consecuencia de la crisis económica.

"El impacto de la pobreza aumenta el descontento, hace que las parejas salgan menos, reduce la actividad de las familias, desconecta más a los padres", señalaron los responsables del informe, que apuntaron cómo se da un 24,3% de fragilidad de parejas cuando hay dificultades económicas, frente al 12,1 en situaciones normales. Se trata de familias menos participativas y más desvinculadas de sus parientes. "El estrés y la inseguridad económica son claves", apuntó Fernando Vidal.

Sin embargo Rosalía Mota apuntó que "la red familiar tiene un papel protagonista en el bienestar de las familias". Así, tres de cada cuatro encuestados ve toda las semanas a sus padres, y la mitad a sus hermanos y abuelos. "Saben que pueden pedir apoyo a sus familiares en momentos de dificultad", recaló, subrayando que la red familiar "está disponible" en los momentos de crisis.

Un 13% de encuestados a retornado a vivir con su familia tras una separación, mientras que 7 de cada 10 jóvenes sigue viviendo con sus padres. La familia es un amortiguador de la soledad para la práctica totalidad de los madrileños: el 96,1% de los que viven solos sienten que sus familias están con ellos.

En lo tocante a las rupturas, el informe desvela un "impacto dramático", que se refleja en que el 68,7% de los que han tenido parejas anteriores tienen malas relaciones con ellas, mientras que 9 de cada diez son pesimistas sobre la posibilidad de que hubieran podido frenar dicha ruptura.

"Hay que igualar para conciliar, y conciliar para igualar", reclamó Fernando Vidal, quien añadió la necesidad de una igualdad salarial y en el cuidado familiar entre padre y madre. Al tiempo, es preciso "crear respuestas institucionales" a los retos de la familia. La lucha contra la violencia de género que "se ha convertido en una pandemia", el reto demográfico, el pacto por la conciliación o el 'no' a la maternidad subrogada son algunos de ellos.

La violencia de menores contra padres, el aumento en la custodia compartida, la austeridad u otros hechos novedosos, como los niños solos en casa o las residencias intergeneracionales, también se abordan en el informe. La movilidad activa, las 'reconquista' de las ciudades, el tema de los deberes o la evaluación a los padres son otras tendencias a analizar en el futuro

Con todo, dos tercios de la parejas se sienten muy felices, y otro 28% están bastante contentos. La mitad de las parejas han sufrido una crisis importante en su vida, pero en líneas generales las familias, especialmente las que tienen hijos, se sienten satisfechas, próximas y deliberativas, y apuestan por educar en la igualdad hombre-mujer (más de un 95% apoya la igualdad y el 93% está a favor de la conciliación). ¿Cuál es el padre que piden los madrileños para el siglo XXI? Existe, según los datos, una clara demanda de un padre más presente, más cariñoso y menos autoritario.

Para saber más sobre el informe, que esta tarde presentarán en Comillas su rector, Julio L. Martínez, sj. y el cardenal Osoro, pincha aquí: