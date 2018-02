Pablo Hertfelder: "Yo he sufrido mucho. El Yunque es una realidad y no hace ningún bien a la sociedad"

(Jesús Bastante).- Pablo Hertfelder es hijo de Eduardo Hertfelder, el polémico presidente del Instituto de Política Familiar al que muchos señalan como el líder de El Yunque en España. Tras la denuncia de las asociaciones de familia ante la Conferencia Episcopal, los jóvenes pro-vida y, especialmente, el propio Hertfelder, dicen "basta", y desvelan que "el Yunque, es una realidad, y no hace ningún bien a la sociedad".

"Te quieren hacer ver que son buenos, pero no lo son, yo he sufrido mucho por este tema, ya estoy cansado de haber callado tantas cosas, el Yunque es una realidad y no hace ningún bien a la sociedad", afirma Pablo Hertfelder, presidente de Jóvenes Pro-Familia, desvinculándose claramente de cualquier tipo de vinculación, personal, familiar o institucional.

La Organización del Yunque, más bien conocida como Organización del Bien Común, "ha estallado en el movimiento Provida y Profamilia en España, no se puede seguir así, han denunciado diversas entidades del ámbito católico y Profamilia en España", recalca, en un comunicado, la asociación Jóvenes Pro-Familia, dirigida por el hijo de Hertfelder, quien se suma a la petición formulada a los obispos por parte de las asociaciones de familia para que los miembros de El Yunque "dejen de manipular, acosar e intimidar a las demás asociaciones, incluso que dejen de robar ideas de actuación y proyectos".

Los responsables del asociacionismo familiar urgen a "una coordinación de todos los grupos y plataformas sensibles a esta dimensión", pero recuerdan cómo, en el pasado, "se quebró la unidad" entre los grupos católicos por "determinadas metodologías dañinas para el trabajo asociado, así como para muchas personas". En el ámbito de las organizaciones pro familia no se olvida el papel que destacados miembros de El Yunque tuvieron durante las protestas contra Educación para la Ciudadanía, lo que provocó una ruptura que, ocho años después, aún no se ha restablecido.

"Los obispos de la CEE tienen a su disposición un informe elaborado en 2010 con numerosos testigos, sobre la naturaleza de esta organización política con visión mesiánica y su incidencia en el asociacionismo cristiano", recuerda el documento.

Por su parte, Jóvenes Pro-Familia, ha instado a que las asociaciones que pertenecen al Yunque, se pronuncien, regularicen canónicamente o legalmente, mostrando verdaderamente que es lo que hacen y cuáles son sus finalidades: "Es inadmisible que el Yunque siga presionando, intimidando e incluso amenazando como han denunciado las demás entidades".

Para Pablo Hertfelder, el Yunque "puede llegar incluso a hacerte pensar que los adversarios son los que verdaderamente, defienden la causa provida y defienden a la Iglesia".

"El Yunque puede llegar incluso a hacerte pensar que los malos, son los que verdaderamente muestran la realidad los que van con la verdad por delante y no ocultando pertenecer a otras realidades", denuncia el presidente de Jóvenes Pro-Familia, que ya no se esconde. "El Yunque, es una realidad, te quieren hacer ver que son buenos, pero no lo son, yo he sufrido mucho por este tema, ya estoy cansado de haber callado tantas cosas, el Yunque es una realidad y no hace ningún bien a la sociedad".