El Papa reivindica 'Amoris Laetitia' como guía para "ayudar a Dios a cumplir sus sueños"

(Jesús Bastante).- "No existe una familia perfecta (...). Ninguno debe ser excluido, nuestro amor y atención deben extenderse a todos". Casi cien mil personas, procedentes de 116 países, se dieron cita en el Croke Park de Dublín, para acompañar al Papa en la 'Fiesta de las Familias'. Una fiesta que se convirtió en una reivindicación de 'Amoris Laetitia' como una guía "para ayudar a Dios a cumplir nuestros sueños".

Uno de los actos más simbólicos y alegres de este viaje relámpago de Francisco a Irlanda, marcado por los abusos. Sin embargo, Bergoglio no quiso olvidar que su visita al país formaba parte del Encuentro Mundial de las Familias, y que a ellas se debía, y se debe, la Iglesia. A todas las familias.

El Papa, recibido como un rockstar, se colocó entre los asistentes (en primera fila, eso sí), sin querer un lugar en un altar que no tenía sentido tratándose de un festival para la familia. Francisco sólo apareció en el escenario al final, para contestar las demandas de varias familias, procedentes de todos los rincones de mundo, que se mezclaron con intervenciones musicales, durante más de dos horas.

