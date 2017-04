Los Salesianos apuestan por la Formación Profesional Básica

(Salesianos).- "La Formación Profesional Básica es clave para nosotros. Creemos que es un instrumento muy útil para recuperar a alumnos". Son palabras de Ismael Sanz, Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad de Madrid.

Las pronunció el pasado viernes, 31 de marzo, en la sede inspectorial de Salesianos Santiago el Mayor en Madrid, durante el Encuentro de profesores de Formación Profesional Básica (FPB), que reunió a alrededor de 70 docentes de colegios salesianos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La FPB se presenta como una alternativa para los alumnos que no han podido finalizar con éxito la Educación Secundaria Obligatoria, facilitándoles la posibilidad de iniciar un camino de formación en diferentes perfiles profesionales: Peluquería y Estética, Servicios Administrativos, Fabricación y Montaje, Informática y Comunicaciones, Electricidad y Electrónica, Mantenimiento de Vehículos, Artes Gráficas y Comercio y Marketing. Los alumnos de FPB tienen un periodo de prácticas en la empresa. Al finalizar sus estudios, pueden continuar su formación profesional en los ciclos de Grado Medio.

La jornada puso de relieve el trabajo que se está realizando en los centros salesianos de FPB para ayudar a los alumnos que no han tenido suerte en los estudios, para quienes esta formación supone una segunda oportunidad educativa. En concreto, los colegios de la Inspectoría Santiago el Mayor ofrecen 102 ciclos formativos de FPB. 1.700 alumnos cursan estos estudios gracias a la labor de 160 profesores.

"Mi padre lloró cuando vio mis primeras notas"

En el encuentro participaron también varios estudiantes y ex alumnos de Formación Profesional Básica. Todos coincidieron en destacar el trato cercano de sus profesores, preocupados tanto por sus resultados académicos como por su situación personal.

"Hay que destacar cómo salimos de la FPB: la motivación y el hecho de sentirse realizado. Es lo que me ha servido", destacaba Jesús Villegas, ex alumno de Artes Gráficas. "En algunas empresas prefieren una persona de Salesianos, porque le han inculcado unos valores, un saber estar, unas ganas de trabajar... que nos diferencian", aseguraba Isabel Cano, ex alumna de Artes Gráficas.

Las familias de los alumnos son testigos del progreso que supone el paso por la FPB: "Mi padre lloró cuando vio mis primeras notas. Desde 4.º de Primaria, no había aprobado todo", contaba Heliot Mora, alumno de Electricidad y Electrónica.

Detrás de estos avances, está el trabajo incansable de los profesores con sus alumnos: "Hay que ser muy exigentes con ellos. Si no, les estaríamos engañando. Hay que motivarlos para que vengan a clase, no se duerman, hagan las tareas...", aseguraba Isidoro Gil, director pedagógico de Formación Profesional en Salesianos Loyola-Aranjuez.

Para el salesiano Antonio Esgueva, director del centro de FP de Las Naves-Alcalá de Henares, el profesor de esta etapa educativa ha de ser "una persona con vocación, capacidad interior para afrontar situaciones difíciles, entusiasmo para sacar lo mejor de los chavales y capacidad de trabajo en equipo". Todo ello, aderezado con el ingrediente salesiano: "Don Bosco fue capaz de rescatar a chavales que se quedaban en la cuneta. Somos herederos de un sistema educativo que tenemos que actualizar cada día, con un ambiente de familia, acompañamiento, cercanía, confianza...".

En la jornada también se dio voz a los centros de prácticas laborales. Cristina Álvarez, dueña de una cadena de estética que lleva su nombre, recordaba la importancia de que los profesionales de estos centros sean "el ejemplo a seguir" para los alumnos, a los que animó a luchar por alcanzar la excelencia, que "es pasión y concentración".

Una parte importante de la mañana estuvo dedicada a compartir experiencias educativas, especialmente aquellas que tienen que ver con la aplicación de metodologías innovadoras y con la convivencia. Además, Miguel Costa, de la Fundación Empieza por Educar (ExE), analizó la realidad de la Formación Profesional Básica en España.

En la clausura del encuentro, Ismael Sanz dio las gracias a los Salesianos por el esfuerzo que hacen para sacar a tantos jóvenes adelante a través de la Formación Profesional Básica.