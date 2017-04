"Europe in love", este jueves en el Colegio "Sagrada Familia" de Valencia

(RD).- El Colegio la "Sagrada Familia" del Patronato de la Juventud Obrera de Valencia presenta el próximo jueves el cortometraje Europe in Love. El proyecto tiene el "amor" (love) como hilo conductor.

A lo largo de estos veinticuatro meses los alumnos y profesores han realizado, dentro de sus respectivos currículos y organizado en unidades didácticas, una labor de recopilación y difusión de materiales multimedia en inglés y/o en las diferentes lenguas de los países participantes.

Ya que el objetivo fundamental de Europe in love es subrayar la idea de una Europa unida, en la que todos nos sintamos hermanos, iguales, participativos, generosos y solidarios, hemos conocido nuestras raíces, los modelos, las expresiones, formas, sus esencias... descubriendo así que lo único que puede unirnos a los europeos -la única guía y esperanza de los pueblos- es el amor verdadero: el darnos sin necesidad de esperar nada a cambio.

Este proyecto ha sido auspiciado por el programa europeo Erasmus+. En declaraciones a Religión Digital, el Director del Patronato, José Luis Ferrando, afirma: "No hay concepto más universal que el de la persona y la persona se enraíza en la dignidad. Esta implica el carácter sagrado de cada persona. Todos y cada uno de nosotros somos sagrados porque somos hijos de Dios. La declaración de los Derechos Humanos en el fondo se basa en esa sacralizado", y añade Ferrando, citando al Papa Francisco en el Parlamento Europeo, en Noviembre de 2014, refiriéndose al papel de Europa: "¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir o, todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad...?"