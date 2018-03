Los coordinadores del Presínodo denuncian la irrupción de un "lobby" pro misa latina en los comentarios online

(Cameron Doody).- ¿Hubo un 'lobby' pro misa latina en la reciente reunión del Presínodo de jóvenes? Así lo han denunciado los coordinadores del grupo online de esta reunión para habla inglesa, quienes han lamentado las "descorazonadoras" filtraciones que los sectores más conservadores han hecho de un debate que, aseguraron, no tuvo relevancia en el conjunto.

En un comunicado publicado este lunes en el grupo de jóvenes de habla inglesa en Facebook, los miembros del grupo que resumió los más de 1.100 comentarios que se recibieron online al cuestionario del presínodo -dos mujeres y tres hombres, incluyendo a un cura- han reconocido que "algunas personas dentro del grupo han estado comentando que su voz no se ha escuchado durante la reunión presinodal".

Quejas ante las que comunican que aunque "percibimos una especie de lobby durante el transcurso de la semana, que contribuyó a la apariencia de que hubiera más voces hablando de las formas tradicionales de la liturgia de las que había en realidad", sí incluyeron la petición para una mayor presencia de la misa tradicional en el resumen que luego fue fusionado con los de los demás grupos en Facebook y los de los grupos de trabajo de los jóvenes que se habían reunido en Roma.

Las afirmaciones de una conspiración contra la misa latina en la reunión presinodal que han estado circulando han sentado como una "falta de confianza" que ha sido "descorazonadora", prosiguen los coordinadores del grupo inglés. "No leímos [vuestras respuestas] ni resumimos basándonos en nuestras preferencias" sino que "tratamos una variedad de temas para ser justos con vuestras voces", recuerdan, aún cuando algunos quisieron manipular los resultados del cuestionario al asumir un protagonismo que no les correspondía o incluso al filtrar fotos del resumen final antes de que éste fuera presentado de forma oficial. "Que una voz hable más frecuentemente que otras voces no le da más legitimidad que otras", recuerdan los redactores del grupo de habla inglesa.

En el documento final del presínodo se menciona que hay jóvenes que se dejan guiar "por el silencio, la meditación y las liturgias tradicionales y respetuosas del sentido de lo sagrado". También se habla de la necesidad de reforzar "iniciativas que nos ofrecen una comprensión de los sacramentos, la oración y la liturgia, con el fin de poder compartir y defender nuestra fe en un mundo secular", y de profundizar en el "potencial sin explorar" del todo, actualmente, de la "creatividad" que brota en los jóvenes "en la música, la liturgia y las artes".