La imagen de la Virgen de Fátima viajará a la JMJ de Panamá

La histórica primera imagen peregrina de nuestra señora de Fátima estará presente en la Jornada Mundial de la juventud 2019: así lo señaló monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano de Panamá.

Por la importancia de este acontecimiento, representantes del Santuario de Nuestra Señora de Fátima,viajaron a Panamá para informar a los medios de comunicación los detalles de la presencia de esta imagen que fue tallada siguiendo indicaciones de la Hermana Lucía, y que fue coronada solemnemente por el Arzobispo de Évora, el 13 de mayo de 1947. A partir de esta fecha, la imagen recorrió, varias veces, el mundo entero, llevando con ella un mensaje de paz y amor.



Después de más de medio siglo de peregrinación, en el que la Imagen visitó 64 países de todos los continentes, algunos de ellos varias veces, la Rectoría del Santuario de Fátima entendió que no debería salir más, a no ser que fuera por alguna circunstancia extraordinaria. Si bien peregrinó en Portugal, no ha salido del país desde el año 2000 y lo hará para este evento tan importante para la Juventud Mundial



El fundador y el primer promotor de la JMJ fue san Juan Pablo II. El rector del Santuario de Fátima, el P. Carlos Cabecinhas, señaló que esta decisión fue tomada porque reconocen la importancia que tiene este evento mundial de la juventud; por la devoción que San Juan Pablo II tuvo a la Virgen de Fátima, y por la profunda devoción que existe en el pueblo católico panameño.

Por su parte el director del Museo del Santuario de Fátima y del Departamento de Estudios del Santuario de Fátima, explicó que por la importancia de esta imagen vendrá acompañada de una delegación del Santuario de Fátima. La misma permanecerá en Panamá del 21 al 28 de enero del 2019.

