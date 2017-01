Lutero -"Eleuterio"- significa "El libre"

(A. Aradillas).- De estimable y de muy buena labor divulgadora es obligado calificar la de la editorial "KHAF, del grupo "Luis Vives", en su colección "Expresar teológico", con mención para sus diversos títulos de autores- profesores del "Instituto Superior de Pastoral", en otros tantos temas correspondientes a ponencias monográficas dedicadas en sus cursos académicos. "La crisis de Dios hoy", "Hablar de Jesús hoy", y "Místicos, profetas y reformadores" son pruebas ejemplares ciertamente concluyentes. En esta oportunidad pongo el acento en el más reciente título "El rostro del sufriente nos interpela", correlativo a las del curso 2015-2016.

Juan Pablo García Maestro, del citado Instituto -UPSA- de Madrid, en la presentación de los textos que componen las 208 páginas del libro, con exactitud y precisión desglosa su rico contenido, con cita expresa de sus participantes - autores respectivos. El teólogo y filósofo Juan Antonio Estrada, de la Compañía de Jesús, rememora el "Jubileo Extraordinario de la Misericordia" convocado por el Papa Francisco, con insistencia de que "el rasgo central de Dios, desde la tradición bíblica hasta la revelación trinitaria, no es otro que la misericordia, partiendo de la ambigüedad de nuestras imágenes de Dios, de la necesidad de otra teología de la cruz y del significado de mi "yo" abierto al sufrimiento del "otro". "Los sacramentos de misericordia" titula con oportunidad y precisión teológica, la ponencia del misionero, el claretiano José Cristo Rey García Paredes.

La profesora, doctora en teología por la Universidad de Deusto, Elisa Estévez López, presenta un amplio y profundo análisis sobre "La misericordia en la vida y mensaje de Jesús de Nazaret" , con sacrosanta mención al dato de que la contemplación del camino del "Hijo Amado" es una provocación a toda la Iglesia, para mostrar la misericordia hacia todos". El teólogo Jesús Martínez Gordo, profesor y miembro de "Cristianisme i Justicia" de Barcelona, analiza los dos sínodos "familiares" sobre "el primado de la misericordia" y muestra algunas claves para leer con provecho y acierto algunas claves de la exhortación post- sinodal "Amoris laetitie".

Verónica Nehama, nacida en Egipto, de origen sefardita, escritora y durante 26 años, directora y profesora del Colegio Judío de Madrid "Ibn Gabriel Estrella toledano", expone y analiza el tema de "la misericordia en el Judaísmo", reafirmándose en la idea de que "en las tres religiones monoteistas -Judaísmo, Cristianismo e Islám- , "Dios posee el atributo de la misericordia en grado infinito, insistiendo en que el "saham" en hebreo significa literalmente "entraña o seno materno, porque describe el sentimiento visceral de una madre o un padre, hacia su hijo, con amor gratuito e incondicional, que inclina a la ternura y al perdón".

Las sesiones monográficas se clausuraron con la intervención de Agustín Rodríguez Teso, desarrollando el tema " La misericordia en lo social", dado que "solo así podremos acceder al empeño de que se haga justicia a los pobres, no porque estos sean buenos y honrados, sino porque son hijos del Gran Dios".

"El rostro sufriente" nos interpela a todos y a cada uno en este libro, y fuera de él, siendo Jesús mismo el rostro de la misericordia del Padre. En el planteamiento y publicación del texto que comento, con las ponencia de las autoridades teológicas en la ciencia y en la pastoral de la misericordia, concretamente en la firmada por Jesús Martínez Gordo, se hace notable referencia, al tema concreto de "cómo y por qué no se puede ignorar durante más tiempo que "un gran número de católicos no comprendan las razones por las que la Iglesia no acepte una segunda unión matrimonial", en el contexto misericordioso de una nueva situación de la pastoral de la tolerancia, de la misericordia y de la indulgencia, con inclemente, inmisericorde y anticristiano olvido de la misma. "en la que un divorciado, vuelto a casar, pueda participar "tras un tiempo de reorientación ""metanoia"- en el sacramento de la penitencia y de la comunión".

De provecho y actualidad, por lo del Quinto Centenario de las 95 tesis de Martín Lutero, resulta ser la alusión a que este cambiara su primer nombre de "Ludero" por el de "Luthero", al derivarlo del greco-latino "Eleutherio", que significa "el Libre" , comprendiendo que "la justicia de Dios no es la que condena, sino la que hace vivir y justificar al ser humano: "el justo vive por la fe" y no por sus obras", que fue, y es, tal vez cómo el ex monje agustino encontró al Dios de la misericordia.

