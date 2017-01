El pensamiento de Chiara Lubich

(Ciudad Nueva).- «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» es el grito desgarrador con el que culmina la vida terrena de Jesús. En la cruz se siente abandonado no solo por los hombres, sino también por su Padre celestial: un misterio abismal, una realidad tan inaudita, que ha quedado olvidada durante siglos por la cristiandad.

Chiara Lubich se tropezó con Jesús abandonado en 1944. Fue como si Él le dijese: «He esperado veinte siglos para revelarme a ti. Si no me amas tú, ¿quién me amará?». Y quiso hacer de Él el Ideal de su vida, ir a consolarlo y abrazarlo en los muchos dolores de la vida, suyos y de la humanidad. Jesús es el Hombre-Dios que, en su infinito abandono, se hace radicalmente pobre para estar al alcance de todos; es la llave de la unidad, «el Dios de nuestro tiempo», que abraza y da sentido con su «¿por qué?» a los interrogantes, las ansias y los dramas de la humanidad de hoy.

A través de cartas, meditaciones, apuntes de diario, etc., este libro revisa el pensamiento de Chiara desde la perspectiva de Jesús abandonado, uno de los 12 puntos de su espiritualidad y su principal pilar de sustentación junto con la unidad.

Chiara Lubich (1920-2008) es una figura carismática conocida por su acción infatigable a favor de la unidad y de la paz. El espíritu del Movimiento de los Focolares, por ella fundado, está difundido en todo el mundo y es compartido por cristianos de varias Iglesias, fieles de otras religiones y personas de convicciones no religiosas.