La corrupción no se perdona

(Antonio Aradillas).- Xabier Pikaza, "profeta", con la Biblia en el pensamiento, conducta y en sus manos, se encarga en esta ocasión de abrir la "puerta santa" de la denuncia del tema- objeto de este nuevo libro de la editorial PPC en su colección "Cruce", con el prólogo-atrio que firma, analiza con amistad y honradez asegurándole a su autor -Bernardo Pérez Andreo, que "puede contar conmigo, puesto que tu libro me ha enganchado y así espero que enganche a otros muchos lectores y agentes sociales y cristianos".

Síntesis de lo escrito por el doctor en Teología y en Filosofía, director de la revista "Carthaginense" y autor, entre otros títulos, de "No podéis servir a Dios y al dinero"(a. 1213) y "La sociedad del escándalo" (a. 1216), la realiza y presenta el prologuista de esta manera: "La corrupción en sí no se perdona, porque es un pecado estructural y está ligado a un sistema injusto, que la Biblia llama satánico, identificándolo con las "bestias", a las que Ap. 13, manda sin más al infierno.

Ciertamente pueden ser perdonadas las personas corruptas cuando cambian de mentalidad y de conducta (que eso significa conversión, es decir "meta-noia"), como anuncia Mc. 1,14-15, pero nunca la corrupción en sí, porque es intrínsecamente mala. Hay pecados personales de corrupción que pueden y deben denunciarse con nombre y apellido, pero la corrupción en sí, como estructura demoníaca, ha de ser superada y destruida sin posibilidad de perdón como ha demostrado con toda claridad Bernardo Pérez Andreo"

En relación con la corrupción en la Iglesia, Xabier Pikaza se refiere luminosamente a la Iglesia "convertida en una estructura de dominio en el que es posible distinguir y vincular estos momentos: 1- Dios "poderoso"- Iglesia poderosa.2- Dios "orden "- Iglesia jerárquica y 3- Dios del sacerdocio de cristianos sacrificados, formado ahora por laicos, es decir, cristianos pasivos, que escuchan la palabra y reciben los sacramentos y al que sostienen con sus aportaciones económicas".

El libro "La corrupción no se perdona", con sus 160 páginas, integra la correspondiente "Introducción", y sus capítulos se intitulan "La corrupción en la Biblia"; "La corrupción de este mundo"; "España: un caso especial" y, por supuesto y como no podía ser de otra manera, "La corrupción en la Iglesia". En este apartado se plantean y estudian los temas de "Una era constantiniana de la corrupción?"; "La corrupción como mundanidad espiritual en el papa Francisco"; "Simonía, pederastia y moral sexual"; "el espíritu del clericalismo";y "El papa Francisco contra la corrupción eclesial en el mundo", con amplias, dolorosas y certeras referencias documentadas de las fuentes bibliográficas.

Es un libro de lectura obligada para cristianos y no tan cristianos, para quienes les resultó fácil caer en tal tentación, para tantos otros que no cayeron en ella simple y llanamente porque esta tentación no se les hizo asequible a sus posibilidades, por falta de influencias o por no haberse siquiera enterado de que también estaba al alcance de sus propias manos o de los suyos.

La asignatura, y el estilo de vida, de la corrupción, en la multiplicidad de versiones y de variantes, prácticas y "valores", precisa de estudios responsables y asiduos en orden a la formación integral como ciudadanos y hombres y mujeres de fe, a cuya tarea de aprobación-reprobación, la lectura del libro de Bernardo Pérez Andreo les servirá de prestigiosa ayuda y de colaboración eficaz.

