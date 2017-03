"Sueños de un viejo teólogo"

(Grupo de Comunicación Loyola).- A sus 85 años y con más de 35 años en Bolivia, el jesuita y teólogo Víctor Codina se ha animado a poner por escrito algunos de sus sueños de viejo teólogo. La libertad y la serenidad que dan los años, así como el clima de confianza suscitado por la llegada del Papa Francisco, han sido los alicientes que le han llevado a expresar y publicar ahora sus sueños.



"Son sueños en vigilia, utópicos, escritos cuando las sombras del día y de la vida se alargan", explica. A través de ellos, Codina reflexiona sobre temas candentes de la Iglesia y de la teología hoy, formulando lo que seguramente muchos sienten y no se atreven a expresar. Aclara el autor que "no constituyen críticas a nadie, no son profecías ni amenazas".



En cada uno de los temas parte del estado actual de la cuestión para abrirse después a los sueños. De esta manera aborda los temas en clave utópica, ofreciendo alternativas viables para otro modo de ser Iglesia.



Entre los sueños que expresa, está "una teología que responda a los interrogantes de hoy, no a los de ayer, y que se exprese en el lenguaje del mundo de hoy". El autor también sueña "con una Iglesia diferente, sin exclusiones de ningún tipo, con igualdad de derechos y obligaciones para todos, donde la mujer ocupe el lugar y el rol que Dios le ha otorgado".



Convencido que no podemos esperar que esta renovación venga sólo de arriba, Víctor Codina conectará con este texto con aquellas personas que quieran profundizar críticamente en su fe y vida cristiana y que sueñan con un cristianismo y una Iglesia más próxima al seguimiento del Jesús pobre y humilde de Nazaret.

Agenda de la presentación del libro

El autor, Víctor Codina SJ, mantendrá un diálogo con:

Josep Rambla SJ, especialista en espiritualidad ignaciana. Estudia la espiritualidad a partir de la inserción en medios populares y en la acción social.

Sonia Herrera, editora del blog de Cristianisme i Justícia. Especialista en educomunicación, periodismo y conflictos armados, cine y estudios feministas.

