"Francisco: palabra profética y misión": la Iglesia latinoamericana reivindica el magisterio social del Papa

(Jaime Escobar, en RyL).- Todas las personas que llegaron al Salón de la Biblioteca Nacional para asistir a la Presentación del libro "Francisco. Palabra Profética y Misión" coinciden en que fue una verdadera fiesta de reconocimiento al magisterio social del Papa Francisco y un agrado escuchar las excelentes ponencias de los cuatro expositores.

Marta Cruz Coke, Hna. Karoline Mayer, Reinaldo Sapag y Jorge Costadoat, SJ comentaron sus artículos incluidos en la obra que ya circula en diversas comunidades cristianas de Chile y Argentina.

Desde temprano había un ambiente de alegría entre las personalidades presentes; abogados, economistas, líderes de comunidades cristinas, religiosas y sacerdotes de sectores populares, representantes diplomáticos y público en general, porque por fin desde Chile, se editaba un libro que, en 250 páginas, reflejara de alguna forma la inmensa obra que lleva adelante el Obispo de Roma, tan alabado en todo el orbe, pero criticado por pequeños grupos de poder aferrados a la tradición, intentando desvirtuar su paciente palabra de verdadero Pastor y discípulo de Jesús.

Se seleccionaron 14 homilías y discursos del Papa que hace cuatro años está a la cabeza de la Iglesia Católica en el mundo.

Tanto su primera Homilía pronunciada en la Plaza de San Pedro el martes 19 de marzo de 2013, como el discurso dirigido a los periodistas en Roma del 15 de marzo de 2013, sumado a la publicación de los tres potentes discursos entregados a los encuentros mundiales de los Movimientos Populares, además de incluir también su discurso a la 70° Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015 y, por supuesto, rememorar la histórica declaración del Papa Francisco y el Patriarca Kirill de febrero de 2016, junto a la homilía de Francisco en la Catedral Luterana de Lund, coronando la publicación de estos valiosos textos del Santo Padre, algunos menos conocidos pero no menos importantes para la opinión pública mundial: Discurso a la Cumbre Internacional de jueces y magistrados, pronunciado en la Casina Pio IV en junio de 2016 y el magistral discurso de Francisco a la Congregación General 36° de la Compañía de Jesús en ese memorable 24 de octubre de 2016 y, gracias a buenos amigos de Roma, nos indicaron que no podía quedar fuera del libro la emocionante homilía del Papa en la Misa del Jubileo de los excluidos, en que pide vehementemente no aceptar, como cristianos, la injusticia en el mundo señalando que: "Porque no se puede estar tranquilo en casa mientras Lázaro yace postrado a la puerta; no hay paz en la casa del que está bien, cuando falta justicia en la casa de todos...".

En esta misma línea de reflexión y catequesis fiel al Evangelio que no debemos callar, fueron las cuatro ponencias que nos ofrecieron nuestros amigos y fieles seguidores de la palabra y misión de Papa Francisco, en su nada fácil camino de hacer realidad una serie de reformas que urgentemente necesita la Curia Vaticana y que los propios cardenales asistentes al Cónclave de marzo de 2013 la pidieron y justificaron con insistencia... ¿Pero qué ha pasado hoy con Francisco y sus reformas? Este libro por medio de prestigiosos teólogos, religiosas, profesores, periodistas y laicos intentan dar una ponderada respuesta a este acontecimiento.

También mereció elogios el Prólogo que hace en el libro el Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz de España, especialmente cuando señala con cariño y precisión que:

"Como Don Quijote, hay personas que aceptan pasar por muchos peligros para hacer el bien; para mejorar el mundo. Heroico, aunque cercano. El Papa Francisco es un ejemplo de ello... Gracias Papa Francisco, por habernos dicho en voz alta que es una vergüenza que estemos permitiendo esta tercera guerra mundial a trozos. Esta desigualdad, la exclusión de muchos, la tristeza de los niños y la soledad de los mayores...".

Una vez concluida la ceremonia de Presentación del libro, a todos nos quedó una grata sensación de estar aportando, con un granito de arena, a este proceso novedoso y revolucionario de Francisco de querer "una Iglesia pobre para los pobres" como lo recordaron los panelistas, entre otros brillantes y contundentes argumentos de que estamos en un momento histórico del cristianismo mundial.

Estamos presenciando grandes cambios, retomando el impulso renovador del Concilio Vaticano II que, por años, sectores conservadores e intolerantes lo ubicaron en el congelador de la historia. Francisco ha creado un nuevo ambiente con sus gestos, palabra y praxis en el cristianismo a nivel global. El mundo valora su liderazgo y precedente de dejar los lujosos palacios y alojarse en la domus Santa Marta, todo un signo que los sencillos de esta tierra agradecen sin reservas.

Al inició del solemne evento, fue emocionante escuchar el porqué de esta obra editada en Chile, la primera en su género a cuatro años del Pontificado de Papa Francisco, viene con una sentida dedicatoria al P. José Aldunate y al Cardenal Walter Kasper.

Palabras de Bienvenida a la Presentación del libro: "Francisco. Palabra Profética y Misión"

Muy buenas tardes:

Gracias, a cada uno de Ustedes, por acompañarnos en esta significativa y bella Velada de Presentación de "Francisco: Palabra Profética y Misión". Agradecer a la Biblioteca Nacional de Chile por acogernos con tanta deferencia en este salón con historia...

Por fin, tenemos este Libro que era una deuda que teníamos con nuestro Hno. Obispo de Roma, Francisco... Prometimos hacer un texto como este, cuando le visitamos en el Vaticano; publicar algunos de sus escritos destacados y que abarcara varios ángulos de su excepcional Magisterio que acaba de cumplir; Felizmente, cuatro años...

Es así, como seleccionamos 12 discursos y homilías muy impactantes. Pero en Chile, no lo suficientemente conocidas o difundidas en los grandes medios. Todo este valioso material, acompañado de variados comentarios y testimonios de personalidades cristianas de España y Chile... Gracias a todos los que colaboraron a esta obra con sus excelentes escritos... Y, especialmente Hoy a; Marta, Hna. Karoline, Reinaldo y Padre Jorge...





Una breve explicación: Ustedes verán que este libro está dedicado al querido Padre José Aldunate, jesuita, profesor de Moral y defensor de los derechos humanos en Latinoamérica... Es así, porque de alguna manera fue él -a sus 99 años- quien nos incentivó -como siempre- a no quejarnos y más bien hacer nuestro sencillo aporte a este papado que cada día nos sorprende por su Palabra profética y su Misión de clamar por la Paz y la Igualdad en el mundo! También dedicado al Cardenal Walter Kasper, que nos incentivó con una valiente cita: "Francisco une la continuidad con la gran tradición de la Iglesia y la renovación y las sorpresas siempre nuevas. Entre estas se cuenta el programa de una Iglesia pobre para los pobres, que a algunos les incomoda hasta el punto de alzar su voz contra él....".

Finalmente, hemos de agradecer, muy sinceramente, a la Editorial Copygraph, a Mensajeros de la Paz de España y a la Corporación Cardenal del Pueblo; por su importante apoyo y patrocinio para que este libro se conozca y difunda ampliamente en Chile, Buenos Aires, Bogotá, Madrid y, por supuesto, también en Roma!

A nombre del equipo responsable de "Francisco. Palabra Profética y Misión", queremos compartir con Ustedes este sencillo, pero alentador comentario, -entre otros- que ya hemos recibido en la Redacción de revista "Reflexión y Liberación":

"Este magnífico Libro, debería estar en todas las Bibliotecas del Mundo y, en todos los Hogares donde se reconoce al Papa Francisco como Profeta de este tiempo y, donde sueñan a Aportar en la lucha para lograr; "Otro Mundo": el del Reino!

¡El Señor Bendiga a todos los que hicieron posible su Nacimiento!"