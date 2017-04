(Antonio Aradillas).- Martín Lutero es prevalente actualidad en la Iglesia universal, también en la católica. En esta, y gracias sean dadas a Dios, es actualidad reparadora, después de tantas sesiones "dogmáticas" de improperio, condenas y anatemas mutuos, que escandalizan a la historia. Lutero, Reformador por antonomasia, se apropió tal ministerio con honestidad y amor a la única Iglesia de Cristo y del evangelio.

En este año se conmemora el 500 aniversario del acontecimiento crucial de la publicación de sus 95 tesis, que ha marcado la vida de la Iglesia Occidental a lo largo de siglos. El informe "Del conflicto a la comunión", elaborado por la Comisión Luterana y católico-romana, ha trabajado con insistencia, sensatez y respeto, habiendo llegado ejemplarmente a un entendimiento compartido, por primera vez, acerca de la conmemoración de la Reforma.

El libro Lutero y la Teología Católica, con el subtítulo de Tender puentes entre formas de pensamiento diferentes -editado por Ciudad Nueva (CN), con la firma de varios autores, es claro ejemplo de lo que, por fin, se comienza a hacer con seriedad religiosa a favor de la unidad, tan necesaria como anhelada, entre las Iglesias, en la misión redentora de hacer -es decir, re-hacer-, la Iglesia conforme a pautas estricta y santamente evangélicas.

Se trata de "una recopilación de artículos de teólogos católicos y de las Iglesias de la Reforma, que nos introducen de forma dinámica e inteligente en la situación actual del diálogo ecuménico luterano- católico. Se afrontan cuestiones de fondo, donde no se soslayan los meandros del río que todavía nos separa, pero al mismo tiempo se visualizan los puentes tendidos que nos abren a la esperanza de la reconciliación, y a una comunión cada vez más plena".

En el texto oficial conjunto "Del conflicto a la comunión" (29), a los católicos les honra y dignifica reconocer que son "capaces de prestar sus oídos a los desafíos de Lutero, para la Iglesia de hoy, reconociendo a este como 'un testigo del evangelio'".

En el libro de mi referencia, arropado en la acreditada colección "Teología en diálogo", destacan, entre otros, capítulos y referencias de tanta actualidad e importancia eclesial como "De hereje a teólogo de la Iglesia"; "Descubrir a Lutero bajo una luz nueva"; "Actualidad del enfoque de Lutero";"Caminos hacia un entendimiento ecuménico con la teología de Lutero"; "Tomarse en serio su catolicidad"; "Un estilo ecuménico especial"; "Empezar desde el otro": "A la luz de María"; "A la luz del amor recíproco" y "Una experiencia singular: la reciprocidad entre obispos de diferentes Iglesias".

Un libro recomendable de por sí, como respuesta religiosa, y también política, a gran parte de los problemas que hoy definen al Occidente, cristiano por historia y cultura. La teología de "tender puentes entre formas de pensamiento diferentes" , y al margen de los ríos caudalosos y enardecidos de los "pontífices romanos" con sus cánones y ritos, es -deberá ser,- espíritu y norma representativamente evangélicos.

¿Quién podrá negar que Martín Lutero fué una persona profundamente religiosa, que luchó con honestidad y dedicación a favor del mensaje del evangelio? ¿Quién podrá negar que, pese a haber luchado contra la Iglesia católica romana, y la Sede Apostólica, preservó una preciosa porción de la fe católica tradicional? ¿Acaso no es verdad que el Concilio Vaticano II respondió a las exigencias que, entre otros, fueron expresadas por Martín Lutero?

Del Reformador son estos pensamientos, creadores de convivencia salvadora y de comunión:

"Es a través de la palabra como Dios actúa en nosotros; mediante la palabra Dios nos vivifica, nos engendra, alimenta y educa; si florece la palabra, todo prospera en la Iglesia: porque así como es la palabra, así es el pueblo, así es Dios, la liturgia, la fe, la conciencia, las obras y rodas las cosas; el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y en su prójimo: en Cristo, mediante la fe, y en el prójimo, por la caridad; Dios nos cuida con corazón paterno y amor abundante. Se nos da Él mismo; la tristeza procede de Satanás. Todo lo que suene a tristeza y a muerte, es diabólico. Dios no entristece. No asusta ni mata".

Es cierto que Lutero no se ahorró palabras, y "palabros", para ofender a los católicos, obispos y Papas, danzándoles impiadosamente dardos y versículos envenenados, aunque más que a sus convicciones, ideas y creencias, a sus comportamientos y conductas no pocas de ellas, paganas y anticristianas. Es cierto también que el comportamiento romano que tuvieron con él fue, de igual modo, antihumano y anticristiano, salvándose de los desgarradores garfios de la "Santa Inquisición" gracias a la ayuda y protección de su amigo Federico el Sabio, Príncipe Elector de Sajonia.

