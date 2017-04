Presentación en Madrid de "Francisco: palabra profética y misión"

¿Quiere saber por qué los grandes medios de comunicación, rehenes del sistema financiero internacional, silencian los discursos más proféticos del Papa Francisco? La madrileña iglesia de San Antón (calle Hortaleza 63), acogerá este jueves, a las 19,30 horas, la presentación de "Francisco: palabra profética y misión", un libro que recoge el magisterio social del Papa.

La presentación correrá a cargo de primeros espadas de la teología hispanoamericana. El libro ha sido coeditado por Mensajeros de la Paz, Religión Digital y la revista Reflexión y Liberación, de Chile. En la presentación del libro participarán el director de RD, José Manuel Vidal; el director de RyL, Jaime Escobar; los teólogos Jorge Costadoat, sj., y José María Castillo; y el presidente de Mensajeros, padre Ángel García.

En el volumen se recogen las principales homilías, discursos y testimonios del Papa llegado del fin del mundo. Así, se seleccionaron 14 homilías y discursos de Francisco.

Tanto su primera Homilía pronunciada en la Plaza de San Pedro el martes 19 de marzo de 2013, como el discurso dirigido a los periodistas en Roma del 15 de marzo de 2013, sumado a la publicación de los tres potentes discursos entregados a los encuentros mundiales de los Movimientos Populares, además de incluir también su discurso a la 70° Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015 y, por supuesto, rememorar la histórica declaración del Papa Francisco y el Patriarca Kirill de febrero de 2016, junto a la homilía de Francisco en la Catedral Luterana de Lund, coronando la publicación de estos valiosos textos del Santo Padre, algunos menos conocidos pero no menos importantes para la opinión pública mundial.

Entre ellos, el discurso a la Cumbre Internacional de jueces y magistrados, pronunciado en la Casina Pio IV en junio de 2016 y el magistral discurso de Francisco a la Congregación General 36° de la Compañía de Jesús en ese memorable 24 de octubre de 2016 y, la emocionante homilía del Papa en la Misa del Jubileo de los excluidos, en que pide vehementemente no aceptar, como cristianos, la injusticia en el mundo señalando que: "Porque no se puede estar tranquilo en casa mientras Lázaro yace postrado a la puerta; no hay paz en la casa del que está bien, cuando falta justicia en la casa de todos...".

