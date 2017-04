(A. Aradillas).- En la colección EP -"Educar Práctico"- de la editorial PPC., se acaba de publicar con el título "Filosofía para vivir mejor", el por ahora penúltimo libro de Pedro Ortega Campos, doctor en Filosofía y Letras, en Sociología y, entre otras más cosas y disciplinas, socio fundador de la "Sociedad Española de Profesores de Filosofía", con títulos bibliográficos propios, tan atractivos y leídos, como "Educar preguntando", "El valor educativo de las preguntas en la Biblia y "Notas para una filosofía de la ilusión".

"Vivir mejor" en el sentido más serio, profundo, convincente, humano y, a la vez, cristiano, es meta y aspiración segura y determinante de los colectivos y de las personas. "Vivir mejor", es decir, conseguir la felicidad, es vocación y trabajo de los seres humanos. Pero, por supuesto, convocados estos de por vida a este ministerio, los términos "vivir" y "mejor" precisan de consecutivos análisis, no solo gramaticales, sino conceptuales, y a la luz de la fe, de la filosofía y de las realidades en cuyo marco nacen y desarrollan nuestras esperanzas y aspiraciones.

Con certeras palabras, el autor afronta y desglosa la idea de su libro de esta precisa y denodada manera:" El vivir diario requiere "pensar". Y cuanto me da que pensar, me sirve para "vivir". Para no perderme en la vida, busco claridad. Pensar es sopesar la realidad seleccionando juiciosamente. Eso me hará feliz cada día. El resultado de dar más importancia a "conocer" que a "pensar", es que tenemos niños técnicamente o no cada vez más preparados, pero cada vez menos capaces de ajustarse a la realidad y de motivarse por un sentido pensado y asumido como algo personal".

El diagnóstico acerca de la felicidad y de los medios e instrumentos que la naturaleza y la educación les proporcionan a los humanos para ser lo más aproximadamente felices de que somos capaces, es ciertamente consolador y estimulante. No sé si más caro o barato que otros. Pero sí razonables, persuasivos y a la medida de Dios y del hombre. La filosofía, sus raciocinios, su historia y el testimonio de sus legítimos representantes en la educación y cultura, propia de todos los tiempos, proporcionaron, y proporcionan, a perpetuidad elementos claves en la edificación de la felicidad verdadera.

Del índice temático de los 33 capítulos del libro de la pedagogía- filosofía para ser felices y vivir mejor, destaco, entre otros, estos titulares: alegría, comunicación y lenguaje, conciencia, cultura, derecho, deseo, emoción, ideología, ilusión, libertad, justicia, naturaleza humana, persona, placer, religión, realidad y realidades, sabiduría, sociedad, tolerancia, trabajo y técnica, verdad...

Infinitas, bien venidas y bienaventuradas citas humanas y divinas nos salen al paso de la descripción de estas ideas, con sacrosanta mención para el canto de Don Quijote, quien, en la segunda parte de la "autobiografía" cervantina - cap. 59-, recita lo que sigue:

"La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encumbre; por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres...¡Venturoso aquél a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecer a otro que el mismo cielo...¡"

Pensando en los hipotéticos lectores de este bello libro, con sus respectivas lacras propincuas a cecucientes, un tipo de letra más legible, resultaría de mayor provecho, agrado y satisfacción, aunque las 228 páginas tuvieran que llegar a rondar las 300.

