Mi última novela, "Sin olvido"

(Carmen Bellver).- Las circunstancias se empeñan en marcar la agenda. Y en este caso el próximo viernes día 5 se presentará mi último libro SIN OLVIDO. No quiero desvelar su contenido, pero sí invitar a todos aquellos que puedan al acto de presentación del mismo.

Si tuviera que decir algo concreto, me postularía por haber introducido un personaje que es blogger y escribe artículos dentro del libro. La idea surgió de esas novelas decimonónicas donde se incluyen cartas o manuscritos. Me dije a mí misma que podía hacer uso del recurso literario pero en un ambiente del siglo XXÏ.

Pero como hay otras subhistorias dentro de la novela, me limitaré a desvelar la sinopsis para dar ánimos a los futuros lectores: Narrada en primera persona relata un fragmento de la historia de una mujer de mediana edad que en su deambular cotidiano resuelve escribir unas memorias donde describe su crisis matrimonial, al tiempo que nos ilustra sobre los sucesos que se viven en el país y el mundo, mediante los artículos escritos en su blog. La historia de la protagonista se entrecruza con la de sus amigos y familiares, dando saltos en el tiempo, rememorando su pasado en un presente convulso, donde el maltrato psicológico de su marido será el detonante de la novela.

Los personajes nos arrastran por Madrid, París, Venecia, Arganda del Rey, Estrasburgo, Barcelona y Valencia. El recorrido geográfico es tan importante como el tiempo dentro de la narración, donde se va del pasado al presente en cortes suaves que permiten recorrer la trayectoria vital de la blogger.

Las historias secundarias son tan significativas como ese periodo de la vida de la protagonista que la lleva de la consulta de una psicóloga al púlpito mediático de un digital donde su vocación literaria queda volcada en un blog.

De lectura entretenida, con una temática actual en portada, por desgracia, en demasiadas ocasiones. Me gustaría añadir la valoración que hizo la editorial Atlantis, que es el sello donde se edita y quienes han apostado por arriesgar en la novela: Es un texto intimista y muy femenino que tiene la virtud de irnos narrando en paralelo la biografía y sus inquietudes de la narradora en primera persona y, al tiempo, la actualidad no sólo del país sino también internacional, a lo largo de varias décadas. Sin duda es una novela muy sociológica que puede suscitar interés en muchas personas en una cierta franja de edad. El texto transcurre de una manera dulce, no se apelotona, no corre, sabe fluir con calma.

Pues bien, amigos, estáis invitados y deseo que esta nueva criatura literaria sea del agrado de todos vosotros.