(Publicaciones Claretianas).- La editorial Claretiana publica, con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a celebrar el domingo de la Ascensión (28 de mayo de 2017), el libro "Las diez cosas que el Papa Francisco propone a los periodistas". El autor del libro es el sacerdote y periodista Manuel María Bru Alonso, presidente de la Fundación Crónica Blanca de jóvenes comunicadores.

El próximo miércoles 24 de mayo, a las 13h, será presentado en la Sala de Prensa de la Oficina de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Madrid. En ella, además del autor de libro, Manuel María Bru, y del director de la Editorial Claretiana, el misionero claretiano Fernando Prado Ayuso, intervendrá el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, y moderará el acto el director de MCS del Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo.

Si en veintisiete años de pontificado de San Juan Pablo II tuvo cerca de cuatrocientas intervenciones sobre la comunicación y los comunicadores sociales, y si en nueve años Benedicto XVI tuvo más de cien, al menos en medio centenar de mensajes, discursos e intervenciones públicas hasta la fecha de esta publicación, el Papa Francisco ha hablado de la noble vocación del periodismo.

Estos son los diez mensajes que resumen sus inquietudes, sus reflexiones, sus propuestas, y sus desafíos a sus amigos los periodistas:

1.- No dejéis nunca de preguntaros: ¿qué es noticia?: Al Papa le interesa como el periodista es constructor de opinión pública desde la selección misma de las noticias, y le propone romper las agendas informativas preestablecidas para dar respuesta "al gran drama de la pobreza en el mundo, de las injusticias sociales, de las discriminaciones y de las nuevas formas de esclavitud que existen en el mundo" (12/12/2013).

2.- Comunicador: ¿Quién es tu prójimo?: En octubre del año 2002 el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, pronunció un discurso dirigido a los periodistas con este título: "Comunicador, ¿Quién es tu prójimo?. Aquel discurso propone un modo nuevo de entender el periodismo, el de una comunicación al servicio del hombre, y una profunda espiritualidad para el periodista cristiano. Como Papa ha dado mayor consistencia a aquel discurso.

3.- Huid de los pecados de la comunicación: Su propuesta ética de la información es concreta, sugerente, provocativa: "Cada uno, en su propia función y con su propia responsabilidad, está llamado a vigilar para mantener alto el nivel ético de la comunicación y evitar las cosas que hacen mucho mal: la desinformación, la difamación y la calumnia" (18/01/2014).

4.- No contribuyáis al colonialismo cultural dominante: Para el Papa el periodismo libre y responsable es esencial en una sociedad democrática: "Debería siempre hacernos reflexionar que, en el curso de la historia, las dictaduras -de cualquier orientación y color- siempre han tratado no sólo de apoderarse de los medios de comunicación, sino además de imponer nuevas reglas a la profesión periodística" (22/09/2016).



5.- Promoved la cultura del encuentro: ¿Podría el periodismo ser un acelerador de procesos de reconciliación, rechazar la tentación de fomentar el enfrentamiento, y favorecer la cultura del encuentro?: "Vosotros periodistas podéis recordar cada día a todos que no hay conflicto que no pueda ser resuelto por hombres y mujeres de buena voluntad" (22/09/2016).



6.- Que vuestra comunicación sea verdadera, buena y bella: Porque así es como fue pensada desde la creación, como extensión de los valores trascendentales del Ser, "la verdad, la bondad y la belleza de Dios, que deben considerarse siempre juntas, y son preciosos aliados en el compromiso en defensa de la dignidad del hombre, en la construcción de una convivencia pacífica y en custodiar con premura la creación" (14/06/2013).

7.- Que nunca os falte la inquietud, la conciencia de lo incompleto, y la imaginación: El periodista debe dirigirse a las personas en su totalidad: "a su mente y a su corazón, para que sepan ver más allá de lo inmediato" (15/12/2014), con un "estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia" (24/01/2017).

8.- Aplicad una hermenéutica religiosa para hacer información religiosa: Un buen profesional del periodismo debe conocer bien la verdadera naturaleza de lo que habla, también de la experiencia religiosa, de Jesucristo y de la Iglesia, "de su caminar por el mundo, con sus virtudes y sus pecados, y conocer las motivaciones espirituales que la guían" (16/03/2017).

9.- Contribuid al encuentro fe/cultura desde el diálogo, el discernimiento, y la frontera, empezando por la escucha que significa tener deseo de comprender, de valorar, respetar, custodiar la palabra del otro: "En la escucha se origina una especie de martirio, un sacrificio de sí mismo en el que se renueva el gesto realizado por Moisés ante la zarza ardiente: quitarse las sandalias en el terreno sagrado del encuentro con el otro" (24/01/2016).

10.- Algunos tenéis una vocación añadida: anunciar explícitamente el Evangelio. Ellos son "voz de una Iglesia que no tiene miedo de entrar en los desiertos del hombre, de salir a su encuentro, de buscarlo en sus inquietudes, en sus extravíos, dialogando con todos, incluso con las personas que, por diversos motivos, se han alejado de la comunidad cristiana y se sienten lejanas de Dios" (22/03/2014).

