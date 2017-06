'Erótica de la trasgresión. Georges Bataille - Jacques Lacan'

(Herder Editorial).- Al situar lo erótico como una experiencia interior, dicha experiencia queda vinculada, para Bataille, con lo sagrado y con la libertad. Así termina el primer capítulo del libro de Rose-Marie Mariaca Fellmann, que nos lleva a un punto vivo del análisis contemporáneo: la libertad y la heterogeneidad.

Los elementos heterogéneos de la sociedad se resisten a todo ingreso en una unidad armoniosa. En lo heterogéneo, Bataille descubre un erotismo que ya no sería el común señalado por una heterosexualidad que pone el sexo bajo el signo de un par complementario en la unión. El erotismo, según Bataille, es el lugar de la "violencia desesperada", en relación con un deseo que transgrede el lazo de prohibición, introduciendo, por encima de la moral, una erótica.

No hay homogeneidad social que no esté resguardada contra la fuerza o el choque de la realidad heterogénea. Es el caso, por ejemplo, de la realidad heterogénea de la locura. Más cercana a nosotros será la heterogeneidad resultante de la experiencia psicoanalítica. Bataille no olvidará agregar a esta realidad el inconsciente, que considera como uno de sus aspectos principales.

Lacan leyó a Bataille y tendrá un lugar importante en este libro tanto en su análisis de la mirada como en sus alusiones encubiertas al escritor.

¿Podría decirse que la escritura de Bataille es una resistencia a la homogeneización del erotismo contemporáneo? Ciertamente, cuestión que se explora en este libro.

Sobre la autora

Rose-Marie Mariaca Fellmann es psicoanalista, miembro de L'école lacanienne de psychanalyse. Es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1981 vive en la Ciudad de México, lugar en el que ejerce el psicoanálisis. Entre sus últimas publicaciones se encuentran el artículo "Ce corps à corps. Estela Torres et l'autoportrait", incluido en el libro Arts et sociétés en Amérique Latine (L'Harmattan 2009), y, como autora independiente, Le parlem du Caporal Lortie (L'Unebévue Editeur, 2014).

