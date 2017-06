(Antonio Aradillas).- Recuerdo todavía, con terror y "santo temor de Dios", cuando el cura de mi pueblo procesionaba a los fieles cristianos por las calles aledañas a la iglesia y, siguiendo modos y maneras de los antiguos flagelantes, invocaba a los miembros de la corte celestial con peticiones y jaculatorias, a las que todos, con los consabidos golpes de pecho, respondíamos con el consabido y penitencial "¡Perdónalos, Señor!".

De entre tales invocaciones, ponía especial acento en la de "¡Por los crímenes de la prensa impía y blasfema!", que con unanimidad era respondida por todos "¡Perdónalos, Señor!".



Chicos y grandes nos mirábamos, sorprendidos, sin llegar a comprender quién podía ser aquella "Señora La Prensa", a la que le eran achacados tantos pecados ignominiosos y blasfemos, con acentos y condenaciones infernales, como los de "crímenes impíos y blasfemos"...



Conste que desde entonces hasta ahora, tan solo ha transcurrido un concilio, y más concretamente, el Vaticano II. Los de Nicea, Constantinopla, Constanza, Trento y Vaticano I, pertenecían a otros capítulos de la historia, en los que apenas si existía la prensa. ¡Quien iba a decir que, pasado tan solo un puñado de años, la propia Iglesia nada menos que mediante su Conferencia Episcopal "et amplius", habría de convertirse en empresaria de ideas y negocios de tan impía y criminosa "señora" con apellidos tan conocidos como, por ejemplo, la COPE o la TV con sucursales y "déficits" -a veces "superávits"- de ámbito nacional o diocesano!...



En la colección "Diez Cosas" de Publicaciones Claretianas, acaba de aparecer un libro atinado, orientador y preciso, con el papa Francisco como su protagonista con ricas y explícitas referencias a otras tantas proposiciones en relación con los periodistas. El título es Diez cosas que el Papa Francisco propone a los periodistas y su autor es Manuel María Bru Alonso, sacerdote, doctor y licenciado en periodismo, profesor en Universidades, delegado episcopal y otros acreditados etc.



De lectura fácil y "franciscana", con citas literales del Papa, todas seleccionadas y sistematizadas con los criterios adecuados, estas son las "Diez cosas" que el Francisco ofrenda a los periodistas para su reflexión, examen de conciencia y puesta en práctica en el ejercicio de su santa y evangelizadora profesión:



1. No dejéis nunca de preguntaros qué es la noticia.

2. Comunicador, ¿quién es tu prójimo?

3. Huid de los pecados de la comunicación.

4. No contribuyáis al colonialismo cultural dominante.

5. Promoved la cultura del encuentro.

6. Que vuestra comunicación sea verdadera, buena y bella.

7. Que nunca os falten la inquietud, la conciencia de lo incompleto y la imaginación.

8. Aplicad una hermenéutica religiosa para hacer información religiosa.

9. Contribuir al encuentro fe/cultura desde el diálogo, el discernimiento y la frontera, comenzando por la escucha.

10. Algunos tenéis una vocación añadida: anunciar explícitamente el Evangelio.



Una buena, provechosa, piadosa y actualizada letanía en la que habría de insertarse algún "¡Perdón!", y aun "¡Perdones!", pero muchas más esperanzas.

