(Antonio Aradillas).- El título completo de este nuevo libro editado por PPC en su colección "Actualidad" es "Pablo VI, España y el Concilio Vaticano II". Su autor es Juan María Laboa, doctor en Historia de la Iglesia, profesor durante un puñado de años de la Universidad Complutense de Madrid y en Pontificia de Comillas, con autoridad sobrada para afrontar uno de los temas de mayor transcendencia en la etapa del Nacional-Catolicismo y en las más que intricadas relaciones Iglesia-Estado. Firma el prólogo el cardenal Fernando Sebastián.

"Si ahora, tal y como se destaca en la contraportada, a la distancia de sesenta años, quisiéramos evaluar el resultado de aquellos acontecimientos para nosotros, tendríamos que reconocer que el Concilio, y proporcionalmente las orientaciones pastorales de Pablo VI, nos ayudaron a descubrir la necesidad de una Iglesia libre de cualquier injerencia del poder político, centrada en el anuncio en el mensaje religioso y salvador de Jesucristo, abierta a todos los sectores de la población, partidaria de la reconciliación y la paz entre todos los españoles, en diálogo cercano y sincero con la vida..., responsable de la fe y del bienestar espiritual, abierta al mundo contemporáneo, y comprometida con el Evangelio".

Desde mi condición de ex Consiliario Nacional de Mujeres de Acción Católica y mis relaciones personales con los Nuncio Mons. Riveri y Dadaglio, y el entonces Secretario de la Nunciatura, Mons. Benelli, en los áridos tiempos del llamado "Compromiso Temporal", encarnado en los "Movimientos Especializados", aseguro que la información y el criterio aportados en el libro de Juan María Laboa, responden a la realidad, tristemente diagnosticada y anatematizada entonces por el arzobispo de Madrid, Mons. Morcillo, como "temporalista y no sacral", tipificando así la tarea de la Acción Católica, con desprecio expreso para la pedagogía activa de sus métodos de formación.

Nuestro cese como Consiliarios Nacionales se hizo automáticamente efectivo, dimitiendo seguidamente los dirigentes seglares, con lo que "de hecho murió la institución". "Pablo VI se enteró de lo sucedido en España y mostró su profundo desagrado, información que el embajador Garrigues pasó seguidamente a Franco".

La práctica desaparición de "aquella" Acción Católica constituye un de los episodios más lamentables en la historia de la Iglesia española.

Como "informador religioso", en calidad de redactor jefe del periódico "Pueblo" y de colaborador de "Hora 25" de la Ser, viví en carne propia la mayoría de los capítulos del libro de Laboa, con mención singular para los de la "Asamblea Conjunta", "El intento del nuevo Concordato", "El año de la reconciliación", "La transición", "Conferencia y Constitución" y "Renuncia a los privilegios".

Especiales y emotivos recuerdos conservo de cuanto se relacionó con la bendita "Asamblea Conjunta", dado que tan solo se me permitió informar acerca de la misma en los dos días primeros, "obligado desde las alturas administrativas" a tener que insertar en mi sección la información "oficial" servida por "Cifra-EFE". Esto no obstante, y gracias a la determinante intervención del director del periódico, me fue posible abrirles a los lectores las puertas de sus páginas con entrevistas a los cardenales Quiroga Palacios, Tarancón, Bueno Monreal, y a los obispos Añoveros, Argalla, Osés, Mauro Rubio, Infantes Florido, Suquía, Yañez, Cirarda, Benavente y otros.

Doy fe de que información y comentarios del autor del libro son perfectamente serios y en consonancia con mi experiencia y vivencia personales, por lo que le felicito e insto a su lectura y reflexión.

