Dos vidas al servicio de los pobres, dos religiosos sin miedo

(Claret).- "Dios en la calle" es un libro en formato epistolar entre la hermana Viqui Molins y el padre Ángel García. Se trata de una historia de amistad con un modelo de vida en común: la ayuda a los más pobres. Ella desde Barcelona y él desde Madrid comparten confidencias, anécdotas y vivencias de una vida dedicada a los demás. Como dice ella en el libro, "la solución no es ocultarlos sino acogerlos, sólo así podrán empezar su reinserción".



En el intercambio de cartas el padre Ángel habla de cómo un joven cura empieza su

trayectoria con la creación de casas de acogida para niños. Viqui explica que su

contacto con la calle y con la realidad latinoamericana le provoca un cambio en su

vocación. Los dos han visto cómo Dios está en la calle.

Peio Sánchez, rector de la parroquia de Santa Anna y autor del prólogo del libro, define al padre Ángel con dos palabras: "humildad y rebeldía"; y a Viqui Molins con

"entusiasmo y mística".

Los dos protagonistas se conocieron personalmente a través del proyecto del padre

Ángel: la apertura de la iglesia de San Antón en Madrid las 24 horas del día los 365 díasdel año. Se trata de una iglesia-refugio donde además de los servicios litúrgicos, se

ofrece todo lo que necesitan a los sin techo. Por ejemplo atención médica, comida,

teléfono, wifi e incluso peluquería. Se convirtió en la primera iglesia abierta día y

noche en España.

Recientemente, en Barcelona, la experiencia de San Antón inspiró un proyecto similar en la parroquia de Santa Anna. Debido a la ola de frío del pasado enero, el templo abrió sus puertas para acoger a la gente durante todo el día. La acogida y la

movilización de voluntarios sorprendió a los promotores de esta iniciativa, entre los

que estaba Viqui Molins. Le pusieron un nombre inspirado en una de la ideas del papa

Francisco, un Hospital de Campaña.

Los inicios de su trayectoria

Viqui Molins, de 80 años, nació en una familia acomodada en el barrio barcelonés de laBonanova. En una visita al barrio barcelonés de Verdum reconoció la injusticia socialque sufrían las familias en las barracas. Esto la ayudó a definir su vocación.

Ejerciendo de maestra en las escuelas de clase alta enseñando Filosofía y Literatura, y también como directora de la editorial STJ, mantenía el contacto con los más necesitados. Pero fue durante un viaje a Nicaragua en 1984 donde sintió que quería dedicar su vida a "los de abajo". Actualmente vive en un piso el barrio barcelonés del Raval en una comunidad con otras hermanas teresianas.

El padre Ángel García, de 81 años, ya llevó a cabo desde muy joven su vocación. Tras

ordenarse sacerdote en 1961, un año más tarde fundó con el sacerdote Ángel Silva la

Fundación Cruz de los Ángeles. Crearon casas de acogida para niños abandonados. Este

proyecto fue la semilla de lo que vendría más tarde: la Fundación Mensajeros de la Paz en Madrid. Una organización laica que busca mejorar las condiciones de vida de niños, mujeres, inmigrantes, ancianos y gente sin recursos, entre otros. Un proyecto también presente en México, Perú, Argentina o El Salvador.

Rebeldía y entusiasmo

La consolidación del trabajo de los dos protagonistas no ha sido fácil. Tal como dice el

padre Ángel, "muchas veces si no te metes en líos, no remueves las conciencias". En el

libro se explican varias anécdotas que muestran la "rebeldía" del padre Ángel y "el

entusiasmo" de Viqui Molins, tal como decía Peio Sánchez.

Viqui es una de esas monja que se atrevían a contestar a los curas cuando aún era impensable que una mujer les llevara la contraria. El padre Ángel estuvo a punto de ser sancionado por proteger a unos jóvenes de una casa de acogida que robaron unos puros del cardenal Tarancón.

Hoy, escribe el parróco de Santa Anna, "ambos pasan de 80 años pero no son

precisamente dos jubilados de sofá y sopitas. Ángel tiene por casa el mundo y resulta difícil seguirle la pista por el mapamundi tan ancho como su corazón. Viqui vive cada día peregrina de visitaciones cantando a Dios que 'derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos'. Cuando los leáis veréis como hay viejos que nos enseñan a ser jóvenes. Ambos además suelen citar a otro abuelo de su misma quinta, el papa Francisco, otro viejoven".

La renovación de la iglesia y el papa Francisco

En el libro también explican en primera persona la importancia que supuso el Concilio

Vaticano II para la renovación de la iglesia. Así como también valoran el papel

transformador durante la transición española del cardenal Vicente Enrique y Tarancón.

Con la entrada del papa Francisco los dos explican como vieron que compartía con ellos

su principal lema: "una iglesia pobre y de los pobres".

El papa Francisco se hace presente en el libro con el mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres que se publica como epílogo. Este domingo 19 de noviembre la Iglesia celebra por primera vez la Jornada Mundial de los Pobres, que se suma a otras

conmemoraciones anuales convocadas por el papa. Francisco recuerda en este mensaje

que "los pobres no son un problema, sino un recurso al que acudir para acoger y vivir laesencia del Evangelio".

Presentación en Madrid y Barcelona

El libro se presentará en Madrid y en Barcelona:

-Miércoles 15 de noviembre a las 19h. Iglesia de San Antón de Madrid.

Calle de Hortaleza, 63. Madrid 28004

-Jueves 16 de noviembre a las 19h. Parroquia de Santa Anna de Barcelona.

Carrer de Santa Anna, 29. Barcelona 08002

En las dos presentaciones habrá un diálogo con los dos autores. El padre Ángel y la

hermana Viqui están disponibles para entrevistas.

Contacto Prensa:

Editorial Claret. Roger de Llúria, 5. Barcelona 08010

Jordi Llisterri. Telf: 647 404 671

www.editorialclaret.es - comunicacio@claret.es

Edición Castellano:

Dios en la calle. Cartas cruzadas entre Viqui Molins y el Padre Ángel

102 páginas. ISBN: 978-84-9136-079-7

Edición catalán:

Déu al carrer. Cartes creuades entre Viqui Molins i el padre Ángel

102 páginas. ISBN: 978-84-9136-078-0