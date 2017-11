Sebastián Mora: “El Papa nos llama no a ser una Iglesia que atienda a los accidentados, sino una Iglesia que se accidente”

(J. Bastante).- "Yo participo en el libro, pero no lo hagas en contra de nadie". El cardenal Carlos Amigo dio de este modo el plácet a 'Cartas a Franciscus' (San Pablo), una recopilación de veinte misivas, de apoyo y cariño "frente a la virulencia de algunos ataques al Papa", según recalcó la directora editorial de San Pablo, Mª Ángeles López, durante una jugosa presentación en el Chaminade.

Una veintena de profesores, laicos, religiosos, hombres y mujeres, todos comprometidos por esa Iglesia en salida. Junto a Amigo, el padre Ángel, Carmen Pellicer, Sebastián Mora, Mari Patxi Ayerra, José Antonio Pagola, Miriam Diez Bosch, Carmen Bernabé, Pedro Miguel Lamet... Todos ellos, primeros espadas en la lucha por un mundo nuevo.

Muchos de ellos quisieron participar de la presentación. Se excusó a última hora el cardenal Amigo (Plenaria obliga), con varios objetivos. El fundamental, construir Iglesia, pero también, señaló Mª Ángeles, responder a una serie de preguntas. ¿Por qué las críticas al Papa? ¿No os parece una paradoja que Bergoglio guste más fuera de la Iglesia que dentro?

Muchas fueron las respuestas. Estas sólo son un resumen de las mismas.

Pedro Miguel Lamet: "Bergoglio era una paradoja. Hombre que vivió una conversión después del primer cónclave" "Al ser elegido, le vi dos cambios fundamentales: la conversión al Evangelio, no vivir de la norma, sino de la espontaneidad del Evangelio. Rompe la inercia de progresistas y conservadores. El Papa ha logrado cambiar el centro de la Iglesia a Jesucristo, en lugar de al Papa. Esto impresiona a la gente, porque es creíble".

Isabel Gómez Acebo: "Éste es un Papa que apuesta por los pobres, por la misericordia...por la verdad, y eso incomoda muchísimo. Este Papa dice que ser cristiano es vivir el cristianismo".

Luis Fernando Vílchez: "A mí no me han extrañado, me han entristecido esas resistencias, y más cuando son ataques desde dentro de la Iglesia. Eso le ha ocurrido a todos los profetas. Fue chocante Juan XXIII, Pablo VI... y lo es este Papa".



Mari Patxi: "Usa un lenguaje que llega a cualquiera, para que viva más a gusto y en plenitud el Evangelio, ha resucitado a los pobres".

Pepa Torres: "Que el Papa reconociera a los movimientos populares fue una bendición para el mundo. Del Papa se habla hasta en las peluquerías, en los bares.... Las personas y los pueblos empobrecidos son sujetos capaces de transformar para su supervivencia. Los accidentados son los que habitan las periferias, los empobrecidos, los que viven la exclusión de las tres "T". Habla de la violencia de la trata contra las mujeres, es un adelantado en muchas cosas".

Sebastián Mora: "Con él vemos una Iglesia, por fin, de los accidentados. Nos pregunta quiénes son, muestra una opción clara por que en el centro de la pastoral estén esas personas. Que toda la comunidad gire en torno a los accidentados; y la tercera, la que más nos duele, que nos llama no a ser una Iglesia que atienda a los accidentados, sino una Iglesia que se accidente, que se equivoque, que se estrelle, que no se sitúe en el poder, que se abaje. Y eso nos duele todavía... Liarla, es muy claro en ese sentido".

"En una conversación con él le dije 'Rezamos por usted, sigan adelante' El contestó: no, a mí no, a quien tenéis que defender es al Evangelio de la justicia'. Este hombre no es perfecto, se equivoca y tiene muchos fallos, tiene carencias. No divinicemos al Papa. Me parece muy bien que haya gente que le ataque frontalmente. Me preocupan más obispos, curas, comunidades, que están todo el día citando al Papa Francisco, pero no se lo creen nada... "Sí, sí, seguid adelante, pero cuando miro para atrás estoy solo". Los verdaderos enemigos.... Ninguno de los grandes documentos del Papa Francisco hubiera sido aprobado pro la plenaria de la CEE"



Isabel Cuenca: "Nos esta obligando a los creyentes a redirigirnos, porque estamos desorientados"

Carmen Pellicer: "Es un hombre genuino. Rezuma respeto. Te honran más tus enemigos que tus amigos. Ya se han retratado, está muy bien que se manifiesten, está todo más claro. Es un antes y un después".

Pedro Zamora: "Yo soy evangélico de nacimiento, aunque educado en una familia que creía más en la conversión que en nacer en la fe. Lo que yo destaqué de la acción ecuménica del Papa Francisco era su talante fraternal. Es un acercamiento más pastoral que estrictamente teológico. Ha dado prioridad en el acercamiento fraternal. Ha tenido gestos muy atrevidos, sin renunciar a ningún principio ctólico. Acercarse como hermanos. Nadie renuncia a nada, pero sí que podemos ser hermanos más allá de lo que quede por discutir"