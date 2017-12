(Herder).- En esta original obra, Miranda Fricker analiza y hace visible el error que se comete -y las consecuencias que acarrea- cuando se desacredita el discurso de un sujeto por causas ajenas a su contenido. En un sentido más amplio, revela los aspectos éticos y políticos que subyacen en nuestra forma de conocer y comprender y apuesta por reconducir nuestra conducta epistémica hacia un terreno de racionalidad y de justicia.

La autora determina dos tipos de injusticia epistémica: la que se produce cuando un emisor es desacreditado debido a los prejuicios que de él tiene su audiencia -la injusticia testimonial (de la que puedes leer las primeras páginas en este enlace)-; y la que se produce ante la incapacidad de un colectivo para comprender la experiencia social de un sujeto debido a una falta de recursos interpretativos, poniéndolo en una situación de desventaja y de credibilidad reducida: la injusticia hermenéutica.

La caracterización de estos dos fenómenos arroja luz sobre infinidad de cuestiones, como el poder social, los prejuicios, la razón o la autoridad de un discurso, y permite revelar los rasgos éticos intrínsecos en nuestras prácticas epistémicas.

El interés de este libro se centra en las prácticas epistémicas tal como necesariamente las desarrollan unos sujetos socialmente situados. Esta concepción, que atiende a su carácter socialmente situado, otorga un papel protagonista a las cuestiones de la identidad social y el poder.

Miranda Fricker (Reino Unido, 1966) es Doctora en Filosofía por la Universidad de Oxford. Actualmente ejerce como Profesora Titular de Filosofía en City University of New York Graduate Center (CUNY) y como Profesora de Investigación en la Universidad de Sheffield. Es editora adjunta de la Journal of The American Philosophical Association y miembro de la Academia Británica. Ha publicado diversos libros y numerosos artículos en revistas especializadas sobre ética, epistemología social, filosofía feminista y filosofía política, temas que conforman su principal campo de estudio.

