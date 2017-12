El Jesús que yo conozco

(Antonio Piñero).- Me ha escrito un lector, vía correo electrónico, diciendo que no se ha enterado bien del contenido del libro que presenté en la anteúltima postal, libro que me acaba de publicar la editorial Adaliz, de Sevilla.

Ocurre que no pude indicarlo, porque las preguntas que me había formulado Javier Ruiz de la Presa desde México, son muchas, y algunas más bien larguitas, con lo cual ocupan demasiadas páginas. Así que lo que voy a hacer es presentar parte del "Índice analítico de materias" -que está al final del libro- que indica bien de qué va esta obra Ciertamente no es de solo Jesús de Nazaret, sino también del cristianismo primitivo, y al final, de los Apócrifos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahí va, pues, bien entendido que los números entre paréntesis que aparecen en este índice se refieren a la numeración de las preguntas:

Apócrifos del Antiguo Testamento: (74-80); fecha, lugar de composición (76); importancia para los orígenes del cristianismo (80); cosmovisión de los Apócrifos (78); fecha de composición (79); importancia de estos apócrifos para entender el pensamiento de Jesús (80); teología y temas principales de los Apócrifos del Antiguo Testamento (77)

Apócrifos del Nuevo Testamento: (81-87); su importancia e influencia en el pensamiento cristiano (87); Apócrifos del Nuevo Testamento y el Vaticano (81); fechas diversas de composición (84);- panorama de conjunto de estos apócrifos: obras y géneros literarios (82); sus orígenes o impulsos para componerlos (83); Apócrifos del Nuevo Testamento y formación del canon de del Nuevo Testamento (85)

Apolonio de Tiana y Jesús: (28)

Apóstoles: ¿es fiable históricamente su vida posterior a la muerte de Jesús? (70); - y la fundación de la iglesia (24)

Canon del Nuevo Testamento: formación de esta lista (85); criterios de selección (86)

Celotas: y Jesús en Lc 22,36 (35)

Concilio de Nicea: (38. 67.68)

Contradicciones: entre los evangelios (69)

Cristianismo: ¿corrompido por el helenismo? (67); evolución en el futuro (60)

Dichos de Jesús: y la actividad de los profetas cristianos (72)

Divinización: de Jesús y culto a los héroes (40)

Dogmas: convertidos en símbolos con el paso del tiempo (60)

Evangelio de Juan: (68); - y Jesús histórico (38); su fiabilidad histórica (69); Evangelio de Juan 1,1 y la identidad de Jesús como Verbo (40)

Evangelios canónicos: ¿son mero "constructos" artificiales de los evangelistas? (19)

Evangelistas: (11.19); - sus autores son anónimos (29)- y la resurrección de Jesús (11); - y su credibilidad histórica (29);

Evolución: previsible del cristianismo (60)

Fe cristiana: y el espíritu de nuestro tiempo. ¿Parece posible tener fe hoy? (16)

Fariseísmo en su doble vertiente en el siglo I (las escuelas de Samai y Hillel) la Ley y Jesús (64)

Gran Iglesia: es paulina (48)

Grupo Johánico: ¿hubo realmente un grupo en torno al autor del Apocalipsis en Patmos con una teología propia? (68)

Hechos apócrifos de los apóstoles: su fiabilidad histórica (70); Hechos apócrifos de Juan (68)

Helenismo: ¿es una corrupción del cristianismo? (67)

Hércules: y Jesús (40)

Herencia cultural griega: y escepticismo de los investigadores acerca de la judeidad del cristianismo (14)

Héroes: y divinización de Jesús (40)

Iglesia: ¿Hubo realmente una iglesia petrina? O ¿fue la gran Iglesia fundamentalmente paulina? (48)

Juan Bautista: y Jesús (3.4. 5. 6.33.43.46.52.55.56.58)

Judeocristianismo: y Santiago (65)

Liberación: teología de la (60)

María: y su hijo Jesús como fuente posible de la infancia de Jesús (46)

Mateo: 10,34 ("No penséis que he venido a traer paz sobre la tierra...") y su interpretación simbólica (34)

Mujeres: causa o detonante de la creencia colectiva en el Jesús resucitado (10)

Pedro: sus múltiples defectos (48);- su teología (48); - y el judeocristianismo (65); - y la Gran Iglesia petrina (48); primacía de Pedro, ¿puede defenderse? (25)

Protestantismo: y protocatolicismo (67)

Protocatolicismo: (67)

Providencia: divina (17)

Restauración de Israel: y Jesús (56)

Resurrección: creencia en ella y entorno cultural (28)

Revelación: y ser humano (21)

Ritos: judíos abolidos por los sucesores de Pablo (62)

Salvación: del ser humano y Jesús (27)

Santiago: y el judeocristianismo (65); cómo entendía a Jesús su hermano Santiago (65)

Ser humano: y revelación (21)

Sermón de la Montaña: (63)

Símbolos: y dogma (60)

Taumaturgos: es decir, hacedores de milagros paganos y la fe en la resurrección de Jesús (28)

Teología confesional y Jesús histórico ¿tiene barreras la investigación que parte de una fe previa en Jesús? (18)

Trinidad: y Jesús (37)

Última Cena desde el punto de vista histórico (23); ¿Cómo se entiende la "nueva alianza" proclamada en esa cena? (66); Última Cena y revelación personal de Pablo (44)

El contenido estricto acerca de Jesús lo expondré el próximo día, con lo que concluiré la presentación del libro.

Para saber más, pincha aquí: