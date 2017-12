(Antonio Aradilas).- De la mano de la madre RAE -Real Academia Española-, y siguiendo con fidelidad los sentimientos e intenciones contenidas en su diccionario, se concluye que "cultura" es un conjunto de conocimientos y modos de vida y costumbres que se dan en un pueblo o en una época". "Encuentro" es la coincidencia de dos o más personas que generalmente chocaran antes unas con otras".

"La cultura del encuentro", con la explicación pluridimensional del "desafío e interpelación para Europa", es el título del libro cuyo autor es Julio Martínez, "Rector de la Universidad Pontificia Comillas y Catedrático de Teología Moral, cuyo campo de estudio es el de religión y política, combinando teología y filosofía". La editorial es "San Terrae", de jugosa y preclara trayectoria, y positiva influencia en la formación religiosamente seria de los últimos tiempos en la historia de la Iglesia. Por las razones que sean, entre otras es posible que las protocolarias, al libro lo avala el "Imprimatur" del obispo de Santander, con su nombre y apellidos, concedido el 13-03-2017.

El libro es de intensa e indiscutible actualidad. Su lectura, necesaria.. No solo "en", sino "desde" la Iglesia. Dentro y fuera de la misma, la educación-formación impartida en los últimos, y aún recientes, tiempos en todos sus niveles, ni estuvo ni todavía está al servicio de cuanto es, y significa, el "encuentro". Es lamentable tener que reconocer que, a lo que más se intentó no llegar fue al "encontronazo" personal e institucional, entre unos y otros en todos los campos y más en los religiosos y sus extrarradios, para cuya justificación no se ahorraron argumentos humanos o divinos, procedentes de filosofías, teologías, historias y hermenéuticas bíblicas.

Para la comprensión, la armonía, la común unión, -es decir, la Sagrada Comunión-, la coincidencia, la confraternización, el pensamiento y la acción común entre creyentes y no tanto, la convivencia, la colaboración... apenas si fueron dirigidos y consagrados los esfuerzos de padres y educadores, tanto en los centros y colegios "religiosos" como en los "otros". Más aún, en el trato con quienes religiosamente pensaron y actuaron de manera distinta a la "católica, apostólica y romana", el rechazo habría de ser obligatorio y hasta estar "indulgenciado".

Los tiempos van cambiando para mejor, gracias en gran parte a la autoridad "franciscana" del papa actual, cuyo nombre es repetidamente citado en las 270 páginas de las que consta el nuevo título de la colección "Presencia social" de la editorial ignaciana.

Significativa síntesis del mismo servirá el consejo adoctrinador del último párrafo de la contraportada : "Para ahondar en la cultura del encuentro nos servirán los cuatro "principios" con los que la "Evangelii Gaudium" orienta la construcción de un pueblo cuyas diferencias se armonizan en un proyecto común: "el tiempo es superior al espacio"; "la unidad prevalece sobre el conflicto"; "la realidad es más importante que la idea" y "el todo es superior a la parte".

¡Enhorabuena!, y el deseo de que el del "encuentro como desafío e interpelación para Europa" y para el mundo entero, sea tarea- ministerio substantivo y responsablemente cristiano. Encuentro es Comunión, es decir, Eucaristía.

Para comprar el libro, pincha aquí: