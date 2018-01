Jorge Milia: "Francisco cree que tiene que estar al lado del que sufre, no de quien quiere utilizarlo políticamente"

(Jesús Bastante).- Jorge Milia fue alumno de Literatura Española del profesor Bergoglio a mediados de la década de los sesenta. Fueron los famosos tiempos de la visita de Borges a los estudiantes del colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, donde el hoy Papa Francisco fue enviado como 'maestrillo' durante un tiempo.

Fruto de esos años, Milia escribió 'De la edad feliz' (Amazing books), un conjunto de las experiencias escolares llevados de la mano de Bergoglio. "Fueron años de libertad, de descubrir la literatura, el arte, el teatro...", explica. Y es que Bergoglio no sólo les enseñó a escribir o a leer. "Bergoglio fue nuestro profesor Keating", explica Jorge Milia, aludiendo al personaje interpretado por Robin Williams en El Club de los Poetas Muertos.

"El primer día que llegó se presentó como nuestro profesor de Literatura española, y nos enseñó un 'monstruo' de libro que era el texto que teníamos que utilizar. Pero realmente, nos dijo: 'No piensen que éste es el único libro que vamos a utilizar'. Y, en cierto modo, lo usamos poco, porque nos fue llevando por la historia de otros libros", recuerda Jorge Milia.

"Nosotros teníamos un programa oficial, pero el profesor Bergoglio nos dejó la puerta abierta a la creatividad", recuerda. "Si alguno tenía algún interés especial, nos conseguía libros, bibliografía... Lo que hizo fue incentivar a aquellos que escribíamos o teníamos interés". Y no sólo en la litaratura, también en el cine. Así, en ¡1964!, el cine del colegio emitió 'El séptimo sello', de Ingmar Bergman, una obra 'prohibida' en aquel tiempo, "¡y en un colegio católico!".

Con Bergoglio, también hicieron teatro, e interpretaron entre otras, obras de Albert Camus. Y abrió el teatro "a actrices, que entonces estaba prohibido". "No sólo leímos el siglo de Oro o la Celestina. Fue mucho más. Bergoglio nos ubicaba en un mundo real, pero con la idea de que cada uno tenía que dar testimonio dentro".

¿Hay algo del profesor Bergoglio en el Papa Francisco? "A mí no me pilla de sorpresa. Lógicamente, los cambios no son fáciles. No es fácil hablar o tomar ciertas actitudes o decisiones. En muchos casos, él me decía: 'Yo me equivoco como cualquiera, pero me equivocaría más si no lo intentara'", sostiene Jorge Milia, quien no obstante denuncia la "utilización política" que se hace del Papa, especialmente en Argentina. "Hay mucha gente que yo creo que lo aprovecha, que se aprovechan de su cercanía ideológicamente. Cualquiera que viene a verlo y se saca una foto, luego dice: El Papa me dijo....".

¿Y el Papa? ¿Qué piensa de todo esto? "Yo le pregunté, y me dijo que no le daba trascendencia... Los que quieren utilizarlo, van con la foto. Y los enemigos de estos, se lo creen, porque el Papa no desmiente, y le dan mayor entidad a la mentira". Pero a Francisco "no le preocupa ni lo que escriben unos ni lo que dicen de él. Me dice que no tiene tiempo, que no puede perder el tiempo y las fuerzas en estos temas, cuando hay mucha más gente que merece su tiempo y su contestación".

Como muestra, un botón: "La hija de un amigo mío, en un incendio perdió su casa, su hijo... ¿Le podrías preguntar al Papa qué puedo hacer?, me pidió, y yo le conté la historia. Y la llamó. Francisco está ahí: cree que tiene que estar al lado del que sufre, no del que quiere utilizarlo políticamente".