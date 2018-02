"En tus ojos está mi palabra": el legado de Bergoglio para Francisco

La editorial Publicaciones Claretianas de Madrid pública la obra "En tus ojos está mi palabra", que recoge más de doscientas intervenciones públicas (homilías, discursos o mensajes) que el Padre Jorge Mario Bergoglio dirigió a sus fieles en Buenos Aires en los casi quince años en que sirvió a dicha diócesis como arzobispo (1999-2013). El libro sale hoy a las librerías.

Se trata del mejor legado escrito de la trayectoria de un hombre antes de convertirse no sólo en el principal referente moral y espiritual de los católicos, sino también, como recoge una encuesta de Gallup Internacional, el mayor referente moral y espiritual de la humanidad entera.

Maestro de la predicación

Las homilías recogidas en este volumen nos muestran a un Bergoglio maestro de la predicación, tanto desde el punto de vista formal (retórica oral, registros léxicos, etc..), como desde el punto de vista de sus contenidos, en los que por la cercanía con su pueblo, se abordan, como nos dice la nota a la edición en lengua española, "grandes cuestiones como la crisis económica, las divisiones políticas, la corrupción, la pobreza, el desempleo... preocupado siempre por las personas concretas: los ancianos, los niños, los jóvenes, los pobres. Pero también preocupado por los líderes, por los políticos, por los educadores y también por los comunicadores". Y que siempre habla desde el "nosotros", porque lo que le dice a su pueblo se lo dice también a sí mismo.

Por otro lado, "muchas de las expresiones, ideas y términos que oímos hoy de boca de Francisco estaban ya en el Bergoglio pastor de Buenos Aires", nos dice Fernando Prado, quien recoge en su nota a la edición española más de treinta de estas expresiones genuinamente bergoglianas y que hoy forman parte del acervo del actual magisterio pontificio.

A los documentos recogidos en el compendio original en italiano, esta edición añade documentos inéditos (homilías y discursos) transcritos para esta edición o publicados en otras obras anteriores. Pero además la edición cuenta con un extenso prólogo del jesuita Antonio Spadaro, director de la revista La Civiltà Cattolica, precedido de una amplia entrevista con el papa Francisco.

Si se lee no se puede mirar a la gente a los ojos

Sólo las diecisiete páginas de la inédita entrevista de Spadaro con el Papa constituyen un texto inexcusable para entender el corazón pastoral del papa Francisco. Comienza la entrevista reconociendo que no recuerda su primera homilía. En general, no recuerda ninguna homilía, porque está "tan unida a la historia concreta del momento que, una vez pasado, se puede olvidar". Pero sí recuerda un hecho significativamente revelador, cuando en el seminario mostró a su profesor de homilética su aversión a las homilías escritas, ya que "si se lee no se puede mirar a la genta a los ojos", le dijo el actual pontífice.

Laboratorio fotográfico y estomago del alma

Y termina la entrevista con otra confesión: puesto que la naturalidad de la homilía no significa que en ella no se puedan citar textos literarios, confiesa algunos autores sorprendentes a los que muchas veces recurre: Dostoyevsky, Dante, Nino Costa, el poeta argentino Ricardo Güirarles, o el alemán Friedrich Hölderlin, porque "la literatura lee el corazón del hombre, ayuda a acoger el deseo, el esplendor y la miseria. No es teoría, ayuda a predicar, a conocer el corazón".

En el prólogo, el padre Spadaro utiliza dos metáforas para presentar esta opera omnia: la de un "laboratorio fotográfico" (las homilías de Bergoglio recogen de tal modo la respuesta vital a lo que él está viendo como obispo en su pueblo, que a través de ellas podemos ver a su pueblo) y la de un "estómago del alma", donde se facilita de la digestión de la vida, porque sus palabras "se nutren de vida vivida, de cuestiones abiertas, fronteras atravesadas, periferias recorridas, desafíos con un rostro y un nombre. No son para nada ejercitaciones pastorales, reflexiones de escuela o meditaciones llevadas a cabo en el espacio cerrado de una capilla sin puertas ni ventanas para protegerse del mundo, de sus luces y sombras".

Con todo el ser: con las manos, con el corazón, con la palabra

Cita Spadaro, entre tantas otras cosas novedosas e interesantes sobre la predicación de Bergoglio, las palabras fundamentales de la primera homilía recogida en este volumen: "Con todo el ser: con las manos, con el corazón, con la palabra". Es como Dios unge a su pueblo y como el sacerdote debe seguir haciendo en su nombre, les dice el arzobispo a sus sacerdotes en la misa crismal de 1999. ¿Pero no es acaso también una buena definición de cómo predicaba el entonces arzobispo de Buenos Aires, hoy Papa Francisco?

Todos los textos están recogidos en orden cronológico porque, como explica Antonio Spadaro en el prólogo, es la "única manera de gustar la experiencia pastoral que preparó al papa Francisco para ser pastor de la Iglesia universal". Pero al final de volumen se puede encontrar también un índice temático en el que tanto discursos como homilías están agrupados por categorías: Conferencia Episcopal Argentina, Catequistas, Comisión Pontificia para América Latina, Congresos, Corpus Christi, Cuaresma, Domingo de Ramos, Educadores, Luján, Misa Crismal, Navidad, Pastoral Social, Renovación Carismática, Sacerdotes y consagrados, San Cayetano, Te Deum, Trata de personas, Vigilia Pascual, y otros textos.

El libro consta de 1.168 páginas.

Encuadernación en Tapa dura. PVP: 52 euros.

ISBN: 978-84-7966-610-1