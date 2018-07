Javier Martínez-Brocal: "El Papa Francisco ha abierto un proceso que es imparable"

(Jesús Bastante).- "Francisco no es el Papa más discutido hacia dentro, lo que pasa es que ha cambiado quién lo discute". Javier Martínez-Brocal, director de Rome Reports, conversa con RD con motivo de la presentación de 'El Vaticano como nunca te lo habían contado' (Planeta), una curiosa guía de secretos que se esconden tras los muros de uno de los estados más pequeños del planeta.

El periodista granadino, que está viviendo de cerca el pontificado de Francisco, nos ofrece en este libro decenas de lugares recónditos e historias desconocidas en la basílica de San Pedro y sus alrededores. Y es que San Pedro es mucho más que una basílica, algo que ha comprendido a la perfección Bergoglio.

"Francisco ha hecho una cosa muy buena. Hubiera sido buenista decir que iba a vender san Pedro, muy popular, pero irreal", sostiene. Para Brocal, "este Papa ha devuelto el protagonismo sacramental a la basílica". Porque allí "Francisco hace ceremonias, pero también va a rezar o a confesarse. Usa San Pedro para su propia alma".

No solamente la basílica. También la plaza y, especialmente, la columnata de Bernini, donde el Papa ha colocado baños y duchas para los sin techo. "Ha convertido el entorno en un lugar al servicio de las personas y del mensaje espiritual".

Para Martínez-Brocal, "es muy emocionante estar en medio de esta revolución cultural. Al Papa le gusta desencadenar procesos, y ha abierto un proceso que es imparable". En su opinión, el problema estriba en que "necesita que alguien lo explique, porque es fácil que no se le entienda. Él ha iniciado un proceso, y la gente necesita la certeza de saber cómo va a terminar".

Y es que, bromea, "en el Mediterráneo nos gustan los papas 'dictadores'...". Son muchos los críticos a Francisco, admite el periodista. "Creo que no es el Papa más discutido hacia dentro, lo que pasa es que ha cambiado quién lo discute", indica. "Se nos ha olvidado que todos los papas han sido muy criticados".

"Están los burócratas, los que miran a Francisco y dicen: Este Papa no ha cambiado nada, porque creen que el Papa lo que tiene que hacer es cambiar leyes... sin embargo, este Papa lo que está haciendo es ayudar a que cambie el modo de ser católico", argumenta Martínez-Brocal.

"Quizás, al ser el primer Papa de internet, es más fácil que se vean las críticas. Pero a Pablo VI le dieron por todos lados por la Humanae Vitae... las críticas fueron tan traumáticas que dijo que no volvería a escribir ninguna encíclica", recuerda. "Francisco ha desvelado que no somos tan papistas como pensábamos y al final, ser papista es un acto de fe".

"El Papa nos está mostrando que ser católico no es estar a la defensiva, sino al ataque. Antes, hablando en líneas muy generales, se decía que ser católico era estar contra las relaciones prematrimoniales, contra el aborto e ir a misa el domingo. Ahora sigue siéndolo, obviamente, pero tienes una propuesta, tienes que estar al servicio de las personas. No puede ser que vivas estas tres cosas y trates mal a tu mujer, engañes a Hacienda... El mensaje cristiano es todavía mucho más exigente", subraya el director de Rome Reports.

En el libro, Martínez-Brocal ha descubierto multitud de curiosidades, como la presencia en el Vaticano de la tumba y estatua de la condesa Matilde di Conessa, del siglo XI, o el balcón hacia el interior de la basílica, donde los papas impartían las bendiciones en momentos en que el poder romano era asediado y sitiado.

Sin embargo, si hay algún rincón que emociona al autor, no es otro que el más común, la tumba de San Pedro, "un empresario de su tiempo que lo dejó todo y se fue a la frontera para transmitir un mensaje, el de Cristo". También, una vidriera que recuerda a la bomba que cayó junto a la basílica durante la II Guerra Mundial, y que no explotó. "Me recuerda que el Vaticano podría no estar ahí, que la guerra de hace pocas décadas lo podría haber destrozado y que hay que aprovecharlo al máximo", subraya.

