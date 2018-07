El arameo: sin lenguaje, no hay Jesús

(Antonio Aradillas).- Con suma tristeza, y hasta con lamentable resignación, hay que reconocer que en general, los índices que expresan la realidad de la cultura en la actualidad, y en todos los niveles, son manifiestamente mejorables.

De la cultura-cultura no son muchos los devotos y menos, los que reflejan sus principios, exigencias y saberes en la sociedad y en el marco en el que se vive. Con mayor dolor y sin resignación, es obligado aplicar diagnóstico tan lamentable a cuanto se relaciona con la cultura llamada y tenida como "religiosa", y más concretamente con su punto de referencia por antonomasia que es y se llama Jesucristo.

De cualquier personaje, o personajillo, se saben más cosas, y por las mismas es mayor el número de interesados, que en el ámbito y en el entorno del mismo Jesús. Precisamente por eso, es explicable que el título del libro " Descolonizar a Jesucristo" descoloque a no pocos de sus posibles lectores. ¿Colonizar? ¿Descolonizar a Jesús?

En la contraportada del libro editado por "Akal/Inter Pares", en su serie "Post colonial" se ofrecen las claves de cuanto el libro es y pretende: "Conscientes ahora como somos de la Historia, de sus errores y de nuestros errores en ella, se nos hace necesario y urgente la tarea de descolonizar a Jesucristo. ¿Empezando por donde?. Ante todo, devolviéndolo a su universo semita, recuperando su lengua y acabando así de liberarlo de las categorías religiosas -pecado, culpabilidad, redención, expiación, penitencia, sacrificio, mortificación, resignación , naturaleza, caída...-, que llevan dos mil años flagelando su memoria.

"Porque el presente libro solo trata de demostrar una cosa: que sin lenguaje no hay Jesús. Y el único lenguaje que no hace perder excelencia al mensaje de Jesús es el arameo. Sin arameo, Jesús no es más que una expresión sofisticada y póstuma de Grecia y de Roma, una quimera más de la cultura grecolatina, europea, occidental con la que salir a la conquista del mundo. Ya es hora de volver al principio, con humildad, y empezar desde cero. Es el momento de refugiarnos en el lenguaje materno de Jesús y comprobar qué se gestó desde ahí".

Vicente Haya, el autor del texto - -146 pp.- dispone de autoridad científica reconocida para haber afrontado tema tan culto y polémico. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, licenciado en Historia por la de Granada, y actualmente profesor en la Universidad de Sevilla, autor también de "El arameo en sus labios" y, en coautoría con Xabier Pikaza, editor de "El diccionario de las Tres Religiones".

Se trata, por tanto, de un libro culto, portador de cultura y culturas, y de actualidad eminente. Ayuda a completar esta aseveración revisar otros títulos de la misma colección, así como el índice, en el que destaco el proemio "Antes que cante el gallo habrás negado que hablo arameo", al igual que tantos apartados como "El poder de Dios está con Jesús para permitirle curar", "Jesús no vino a salvarnos, sino a darnos la vida", "Jesús no exige fe sino seguridad", "Jesús lucha contra la injusticia", "¿Cuantas veces tiene que decir Jesús que no es Dios para que lo escuchemos?", "Jesús se postra como los musulmanes", "El testimonio como pilar de la vida ritual", "¿Cuál es la morada espiritual de Jesús?, ¿Dice Jesús que todos somos dioses?". "¿Qué significa que el Padre y yo somos uno?"

Como la editorial "AKAL" está tan atenta a casi todo, no se le ha olvidado destacar en la contraportada que "Este libro ha sido impreso en papel ecológico, cuya materia prima proviene de una gestión forestal sostenible". ¡Gracias¡

